Governo atualiza Plano São Paulo na pandemia; veja o que muda

O Governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (08/01), as atualizações das fases do Plano São Paulo, programa de retomada da economia do Estado. O Estado de São Paulo teve um aumento de 34% nos óbitos e de 30% nos casos confirmados do novo coronavírus na última semana epidemiológica, de acordo com dados divulgados na nova atualização do Plano, pelo governo João Doria (PSDB).

Segundo o secretário de Saúde do estado, Jean Gorinchteyn, 90% da população paulista está na fase amarela, enquanto 10% estão sob as regras mais restritivas. No entanto, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, afirmou que, se a população não respeitar as recomendações de segurança e de isolamento social, o estado terá mais cidades na fase laranja na próxima atualização.

Cidades que regridem no Plano São Paulo

Conforme a atualização feita em 30 de dezembro, todo o estado estava na fase amarela, com exceção de Presidente Prudente, que estava na fase vermelha desde 22 de dezembro. Agora, as regiões de Sorocaba, Marília e Registro regridem da etapa amarela para a laranja do Plano São Paulo. Dessa forma, três regiões retrocederam e Prudente avançou. A próxima atualização do Plano será no dia 5 de fevereiro.

Novas regras para classificação das fases do Plano São Paulo

Devido ao aumento das taxas da covid-19 no Estado, com 8,2% de alta nas internações, o governo do Estado decidiu mudar critérios do Plano São Paulo. O Plano é formado por cinco fases: vermelha (alerta máximo), laranja (controle), amarela (flexibilização), verde (abertura parcial) e azul, em relação à reabertura econômica e flexibilização da quarentena.

Agora, por exemplo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI em 70% é o limite máximo para chegar na fase amarela. Segundo o balanço mais recente da Secretaria Estadual da Saúde, a taxa de ocupação de UTI em todo o Estado é de 62,8%, média que chega a 65,3% na Grande São Paulo. Ao todo, 12.213 pacientes estão internados, dos quais 6.819 em enfermaria e 5.102 em leitos de UTI. Confira o restante das classificações.

Novos indicadores do Plano São Paulo

Endurecimento para a fase verde

Como era: região precisava alcançar 40 internações por 100 mil habitantes e 5 óbitos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Como passa a ser: região precisa alcançar 30 internações por 100 mil habitantes e 3 óbitos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Endurecimento para classificação na fase laranja

Como era: parâmetro de taxa de ocupação UTI COVID para a fase laranja: 75%

Como passa a ser: parâmetro de taxa de ocupação UTI COVID para a fase laranja: 70%