Árvore de Natal de SP é transferida para a Ponte Estaiada neste ano

Com a pandemia do coronavírus ainda presente na rotina dos brasileiros, a tradicional árvore de Natal de SP não pode ser colocada na região do Parque do Ibirapuera. O motivo estava em não causar aglomeração da Covid-19 entre os paulistanos e admiradores do tradicional evento.

Neste ano, a prefeitura da cidade de São Paulo, resolveu transferir a árvore gigante para a Marginal Pinheiros, próximo a Ponte Octávio Frias de Oliveira, a Ponte Estaiada neste sábado (05) e pode ser admirada tanto por quem passa de carro ou ônibus.

Árvore de Natal de SP na pandemia

Uma novidade também está no aplicativo de realidade aumentada, que possibilita o usuário a ter uma melhor visão da árvore de natal de SP. A função digital começa a valer a partir de hoje (06) para as pessoas que estiverem em casa interagir com a árvore.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Saiba mais sobre a Estrela de Natal será formada em dezembro após 800 anos.

Medidas

A tradicional árvore de natal de São Paulo tem 46 metros de altura e 17 metros de diâmetro. Ela irá receber projeções de alta resolução em 360 graus. As luzes poderão ser vistas a 10km de distância.

No ano passado, ainda no Parque do Ibirapuera, a árvore teve 42 metros de altura e foi a atração dos paulistanos. Em 2009 ela chegou a medir 75 metros e chegou em seu menor tamanho, cerca de 35 metros em 2015 e 2016.

Para este ano, além das luzes que dão a magia natalina, a árvore de natal de SP é coberta por laços e fitas na cor vermelha. Além disso, a estrela localizada no topo da árvore também se movimentará.

A inauguração contou com live transmitida ao vivo pelas redes sociais da Coca-Cola FEMSA Brasil com a participação das cantoras Luisa Sonza e Lellê. Vale ressaltar que a árvore permanecerá na região da Ponte Estaiada até o dia de reis, 06 de janeiro.