Avenida Paulista completa 129 e ganha decoração natalina

Um dos marcos da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista, está completando 129 anos nesta terça-feira. A via foi inaugurada no dia 8 de dezembro do ano de 1891. Em 2020, algumas mudanças tiveram que ser feitas na rua por conta da pandemia do coronavírus. Em contrapartida, a Paulista vai ganhar alguns presentes, como uma decoração natalina especial para as festas de fim de ano.

Além disso, o símbolo paulistano também é um querido tanto das pessoas que residem na cidade quanto para os turistas. Uma pesquisa encomendada pela Paulista Viva aponta que 83% das pessoas avaliam a Avenida como ótima e boa.

Réveillon cancelado na Avenida Paulista

Para evitar aglomerações e reduzir o risco de disseminação do coronavírus, o tradicional réveillon na Paulista foi cancelado. O evento conta com shows de artistas e queima de fogos e atraia milhões de pessoas na última noite do ano.

O risco de contaminação da doença também suspendeu o programa Ruas Abertas, que fechava a circulação de carros na avenida aos domingos. Atualmente, uma via fica liberada para locomoção dos veículos. Maioria das pessoas é a favor de fechar a paulista nos domingos, segundo a pesquisa a porcentagem de aprovação é de 78%.

Além disso, a tradicional corrida de São Silvestre no final do ano também foi cancelada para evitar que as pessoas se aglomerem.

Decoração natalina na Avenida Paulista

Embora a Paulista tenha perdido alguma de suas atrações principais este ano, ela ganhou um presente de natal. Depois de 12 anos sem circuito natalino na av. Paulista, este haverá uma decoração inédita. Uma árvore de 10 m será instalada na Praça dos Ciclistas, na esquina com a rua da Consolação. Com estrutura de metal, terá laços vermelhos, 1.000 bolas douradas e vermelhas e iluminação de LED, em uma ação da APV, com patrocínio da Bauducco e apoio da Prefeitura de São Paulo.

A arvore fica montada a partir da próxima quinta-feira (10) e fica até o dia 6 de janeiro de 2021.

Também foram convidados dez artistas plásticos para pintar dez papais noéis, representados em diferentes situações (de pé, deitado, sentado), e que estarão em toda a via. A curadoria é do designer gráfico e ilustrador Elifas Andreato.

As árvores do Parque Trianon vão receber iluminação especial e esculturas do Papai Noel também ficaram expostas pela Avenida. Além disso, o Méqui 1000, marco recente da Paulista também ganhou uma decoração de natal para o fim de ano.

Uma pesquisa encomendada pela Paulista Viva e realizada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) apontou que as pessoas estão satisfeitas com a avenida. Além disso, também mostrou os principais pontos da rua e os problemas que existem na Paulsita.

83% dos entrevistados declararam que a avenida Paulista é ótima ou boa. O índice aumenta quando se trata de turistas e pessoas que vem de outras cidades (86%) e é de 84% entre os moradores da capital. Já entre os que vivem nas redondezas, a avaliação de ótimo ou bom é um pouco menor, 79%.

60% dos entrevistados apontou que o que mais chama atenção na via é a diversidade de pessoas e as atrações culturais.

Com relação aos problemas que existem na avenida, para 23% dos entrevistados, a segurança o principal aspecto negativo e para 22% é a desigualdade. Já 19% das pessoas responderam “nada”.