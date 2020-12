Brás fica lotado no último fim de semana antes do Natal; assista

A aglomeração no Brás novamente foi registrada em mais um fim de semana consecutivo. O bairro, conhecido pelas suas variadas lojas de roupas a preços considerados acessíveis, amanheceu lotado neste sábado, 19, o último antes do Natal, mesmo com a recomendação do Estado de manter o distanciamento social para evitar a transmissão do coronavírus.

Em imagens na Internet feitas por pessoas que estavam no local, mostram uma multidão formando aglomeração no Brás. Devido à quantidade de gente, é praticamente impossível transitar sem não esbarrar em alguém. Veja:

Aglomeração no Brás nas compras de fim de ano

Em dezembro, muitos paulistas vão até o Brás para fazer as famosas compras de fim de ano. Além dos pedestres, as ruas também são disputadas pelos ambulantes, que montam suas mercadorias na calçada para vendê-las. A aglomeração no Brás poderia ser considerada normal, caso este não fosse um ano que enfrenta a pandemia de uma doença que já matou mais de 185 mil pessoas no país e mais de 1,6 milhão no mundo.

A maioria das pessoas que circulam no bairro, usam máscara. No entanto, há quem apareça com ela abaixada, o que não resolve nada. O Brás é um dos bairros mais afetados pela doença no estado e a aglomeração que se forma em suas ruas com certeza tem influência nos índices.

Fase Amarela em SP

Devido ao avanço do novo coronavírus, todo o Estado teve que recuar da fase verde para a amarela, que é mais restritiva. Com isso, os comércios sofreram alteração em seu funcionamento. Confira:

O comércio teve horário de funcionamento expandido, das 10h para às 12 horas diárias;

A lotação máxima nas lojas terão que ser de apenas 40% do total da capacidade de ocupação;

Comércios devem fornecer álcool em gel;

Além disso, a recomendação do Governo Estadual é para que o distanciamento social seja mantido, no entanto, não é isso que se tem visto no bairro, que há dias registra grandes aglomerações.