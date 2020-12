Chuva forte em São Paulo coloca cidade em estado de alerta

Na tarde de terça-feira (29), uma forte chuva em São Paulo, provocaram alagamentos na cidade. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, também é preciso ficar atento a possíveis transbordamentos de córregos na região.

Chuva hoje em São Paulo

O estado de atenção foi emitido às 16h30 para a Zona Leste, às 17h para a Zona Sul e às 17h45 para toda a capital, incluindo as Marginais Pinheiros e Tietê.

Segundo informações do G1, o Corpo de Bombeiros informou que das 0h até às 17h40 de terça (29) foram registrados 15 chamados para quedas de árvores, um chamado para desmoronamento e 2 para alagamentos.

Alagamentos

Com a forte chuva, moradores de São Paulo devem ligar o alerta para o perigo de alagamentos. Por volta das 18h20, já era registrado um ponto de alagamento intransitável na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello.

O CGE também alertou para iminência de transbordamento do Córrego da Mooca e do Rio Verde, em Itaquera.

Previsão do tempo na Quarta-feira (30/12/2020)

Já na quarta-feira, a cidade de São Paulo vai amanhecer mais quente, com a temperatura máxima em torno de 32°C, um bom aumento perto dos outros dias. Durante a manhã deve haver sol e algumas nuvens. Durante à tarde e à noite, o tempo nublado e há previsão de pancadas de chuvas. São esperados 8 mm de água de chuva.

Em caso de tempestades, siga esses cuidados:

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores.

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

Evite ruas alagadas

Se tiver duvidas ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET.

Chuva São Paulo

Na noite de segunda (28), a cidade já havia passado por estragos devido às chuvas. O córrego Perus, na praça Inácio Dias, em Perus, zona norte da capital, transbordou. Com isso, ruas do bairro ficaram alagadas e a água invadiu casas.

Além disso, ontem, segundo a prefeitura, em três horas choveu 63,8 mm, o equivalente a 38% do previsto para todo o mês (167,9 mm).

De acordo com a CGE, todas as regiões da cidade e as marginais Pinheiros e Tietê ficaram em estado de atenção para alagamentos por mais de duas horas.