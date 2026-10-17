Ciclone extratropical avança sobre SP e acende alerta para queda brusca de temperatura com temporais

O tempo vai mudar no Sudeste! A passagem de uma frente fria e a formação de um ciclone extratropical mudam as condições meteorológicas no Brasil e exigem atenção em São Paulo neste fim de semana. O litoral paulista está sob aviso de ressaca, com ondas que podem chegar a 2,5 metros, enquanto a previsão para a capital indica temperaturas mais baixas e possibilidade de chuva neste sábado (17).

Em boletim publicado na sexta-feira (16), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o ciclone extratropical favorece ventos intensos no Sul do país e o avanço de uma massa de ar frio pelo centro-sul do Brasil. O órgão também prevê intensificação das chuvas em áreas do Sudeste com a formação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) da primavera.

Em São Paulo, a situação varia conforme a região. Enquanto a capital tem previsão de chuva passageira e temperaturas amenas, o litoral exige atenção por causa das condições do mar.

Marinha alerta para ondas de até 2,5 metros no litoral de SP

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para o trecho entre Ilhabela, no litoral norte paulista, e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha, o fenômeno pode provocar ondas de sudoeste a sudeste com até 2,5 metros de altura. O aviso prevê início às 15h de domingo (18), no horário de Brasília, e validade até a madrugada de segunda-feira (19).

A orientação é que banhistas evitem entrar no mar durante condições adversas e que pescadores e responsáveis por embarcações acompanhem os avisos oficiais antes de navegar.

A ressaca também pode aumentar a força das ondas próximas à faixa de areia. Por isso, quem pretende aproveitar as praias no domingo deve verificar as condições locais e respeitar as orientações dos guarda-vidas.

Qual é a previsão do tempo para São Paulo?

O painel meteorológico da Defesa Civil do Estado de São Paulo indica, para a capital neste sábado (17), mínima de 16°C e máxima de 24°C, com previsão de 10 milímetros de chuva. Para domingo (18), a estimativa é de mínima de 14°C e máxima de 22°C, sem chuva acumulada prevista.

Os números se referem à cidade de São Paulo e não devem ser considerados uma previsão uniforme para todo o estado. As condições podem variar no litoral, no Vale do Paraíba e no interior paulista.

A previsão também indica que as temperaturas continuarão amenas no início da próxima semana. Na segunda-feira (19), a capital deve registrar mínima de 14°C e máxima de 19°C, com possibilidade de chuva fraca.

Ciclone extratropical pode provocar temporais em SP?

O ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão atmosférica que pode estar associado a frentes frias, ventos intensos e agitação marítima. Seus efeitos dependem da localização e da intensidade do sistema, além das condições meteorológicas de cada região.

No boletim de 16 de outubro, o Inmet apontou que a atuação da ZCAS pode intensificar as chuvas em áreas do Sudeste, enquanto o ciclone favorece ventos intensos no Sul e a entrada de ar frio no centro-sul do país. Isso não significa, porém, que todo o estado de São Paulo esteja sob alerta de temporais.

Para saber quais municípios apresentam risco imediato, é necessário consultar os avisos meteorológicos válidos e atualizados da Defesa Civil e do Inmet.

A Defesa Civil recomenda que a população acompanhe os alertas oficiais e evite áreas vulneráveis durante episódios de chuva intensa. Em caso de alagamento, não atravesse ruas inundadas nem tente passar de carro por trechos cobertos pela água.

Durante rajadas de vento, mantenha distância de árvores, postes e estruturas que possam cair. No litoral, respeite as orientações dos guarda-vidas e evite entrar no mar durante o período de ressaca.