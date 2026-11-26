Carnaval de rua começa dia 30 de janeiro de 2027

Carnaval 2027 em SP: veja os principais blocos e datas

Carnaval 2027 em SP: veja os principais blocos e datas

A programação preliminar do Carnaval de Rua de São Paulo 2027 já reúne 780 blocos autorizados a participar da festa. A lista divulgada pela Prefeitura contempla apresentações no pré-Carnaval, durante os dias oficiais da folia e no fim de semana seguinte, com datas, horários de concentração e trajetos.

Entre os nomes confirmados na programação estão Acadêmicos do Baixo Augusta, Monobloco, Tarado Ni Você, Minhoqueens, Agrada Gregos, Banda Eva, BaianaSystem, Bloco da Pabllo, Bloco da Iza e Galo da Madrugada.

Os blocos estão distribuídos em três períodos:

Pré-Carnaval: 30 e 31 de janeiro

30 e 31 de janeiro Carnaval: 6, 7, 8 e 9 de fevereiro

6, 7, 8 e 9 de fevereiro Pós-Carnaval: 13 e 14 de fevereiro

Principais blocos de Carnaval em São Paulo: datas e horários

Confira alguns dos blocos previstos na programação de 2027, com os horários de concentração e os locais de desfile.

30 de janeiro — sábado

O primeiro sábado do pré-Carnaval terá programação concentrada principalmente na região do Ibirapuera.

Quem Pede, Pede: concentração às 8h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras.

concentração às 8h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras. Forrozin, de Mariana Aydar: às 11h, no mesmo trecho da Avenida Pedro Álvares Cabral.

às 11h, no mesmo trecho da Avenida Pedro Álvares Cabral. Bicho Maluco Beleza, com Alceu Valença: às 14h, também na região do Ibirapuera.

às 14h, também na região do Ibirapuera. Doentes da Sapucaí: desfile infantil às 9h e cortejo às 13h, na Rua Marselhesa, na Vila Mariana.

A data também prevê o Mega Show Paulista, evento gratuito na Avenida Paulista, com programação estimada entre 9h e 18h. A atração musical ainda não foi anunciada.

31 de janeiro — domingo

O domingo de pré-Carnaval terá blocos em diferentes pontos da capital.

Monobloco: 8h, na região do Ibirapuera, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras.

8h, na região do Ibirapuera, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras. Banda Eva: 9h, na Avenida Hélio Pellegrino, entre os números 200 e 800.

9h, na Avenida Hélio Pellegrino, entre os números 200 e 800. Bloco da Lexa: 11h, na Avenida Marquês de São Vicente, entre os números 230 e 658.

11h, na Avenida Marquês de São Vicente, entre os números 230 e 658. Acadêmicos do Baixo Augusta: 13h, na Rua da Consolação, do número 2.101 ao 585.

6 de fevereiro — sábado de Carnaval

A programação de sábado inclui blocos no Centro, no Ibirapuera e em Santo Amaro.

Tarado Ni Você: 11h, com percurso da Avenida Ipiranga até a Praça Ramos de Azevedo.

11h, com percurso da Avenida Ipiranga até a Praça Ramos de Azevedo. Minhoqueens: 13h, pela Avenida Ipiranga, com trajeto até o Shopping Light.

13h, pela Avenida Ipiranga, com trajeto até o Shopping Light. Agrada Gregos: 13h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras.

13h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras. Bloco da Ana Castela: 10h, na Rua Laguna, entre as ruas Bragança Paulista e Castro Verde, em Santo Amaro.

7 de fevereiro — domingo

Explode Coração: 13h, com saída da Praça da República em direção à Avenida São João, passando pelo Largo do Paissandu.

13h, com saída da Praça da República em direção à Avenida São João, passando pelo Largo do Paissandu. Bloco da Pocah: 13h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras.

8 de fevereiro — segunda-feira

Minhoqueens: desfile extra às 10h, no percurso da Avenida Ipiranga.

desfile extra às 10h, no percurso da Avenida Ipiranga. Bloco da Pabllo: 13h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras.

13h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras. Bloco do Ne-Yo: 11h, na Rua Laguna, entre as ruas Bragança Paulista e Castro Verde.

11h, na Rua Laguna, entre as ruas Bragança Paulista e Castro Verde. Timbalada: 13h, no mesmo trecho da Rua Laguna, em Santo Amaro.

9 de fevereiro — terça-feira de Carnaval

Bloco da Iza: 9h, com trajeto da Avenida Ipiranga até a Praça Ramos de Azevedo, passando pela Praça da República.

9h, com trajeto da Avenida Ipiranga até a Praça Ramos de Azevedo, passando pela Praça da República. Galo da Madrugada: 9h, na região do Ibirapuera, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras.

9h, na região do Ibirapuera, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras. Carlinhos Brown: 13h, na Rua Laguna, entre as ruas Bragança Paulista e Castro Verde.

13 e 14 de fevereiro — pós-Carnaval

A festa continua no fim de semana seguinte com atrações de destaque.

BaianaSystem: sábado, 13 de fevereiro, às 15h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras.

sábado, 13 de fevereiro, às 15h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras. Pipoca da Rainha, de Daniela Mercury: domingo, 14 de fevereiro, às 13h, na Rua da Consolação, do número 2.101 ao 585.

Carnaval 2027 terá megashow gratuito na Avenida Paulista

Além dos blocos, São Paulo terá um megashow internacional gratuito na Avenida Paulista no dia 30 de janeiro de 2027, durante a abertura do pré-Carnaval. O evento está previsto para ocorrer das 9h às 18h, mas a Prefeitura ainda não anunciou o artista que será responsável pela apresentação nem divulgou detalhes sobre o formato.

A realização do espetáculo foi comunicada ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e integra o planejamento da administração municipal para o Carnaval de Rua de 2027. A proposta é promover uma apresentação de grande porte, com artista internacional, aberta ao público.

A organização, entretanto, ainda depende de definições sobre patrocínio e estrutura. Após uma primeira tentativa de licitação sem interessados, a Prefeitura reduziu o valor mínimo exigido para a cota de patrocínio do Carnaval de R$ 40 milhões para R$ 36 milhões.

O modelo previsto é de financiamento privado, sem despesas para o município com a realização do megashow, incluindo custos de estrutura, atrações, segurança e limpeza.

O Ministério Público acompanha os preparativos e pediu informações à Prefeitura sobre os procedimentos previstos para a realização do evento, especialmente em relação à organização e segurança.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o artista, capacidade de público, estrutura de palco, acessos, bloqueios de trânsito ou regras para entrada na Avenida Paulista. Essas informações devem ser divulgadas conforme o planejamento do evento avance.