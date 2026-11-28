A decoração de Natal de São Paulo virou alvo de críticas nas redes sociais após a instalação de enfeites considerados mal-acabados e de aparência improvisada. A repercussão levou o prefeito Ricardo Nunes (MDB) a determinar a troca dos ornamentos, depois de admitir que também não gostou do resultado.

O que aconteceu com a decoração de Natal de São Paulo?

As figuras de Papai Noel, anjos e outros símbolos natalinos colocados em postes da cidade foram ironizadas por internautas, que compararam as peças a desenhos escolares e recortes feitos em casa. A principal reclamação foi a aparência dos enfeites, considerada pouco elaborada para uma decoração pública de Natal.

Nunes afirmou que os modelos foram escolhidos por integrantes da Prefeitura a partir de um catálogo apresentado pela concessionária responsável pela iluminação, mas que o resultado instalado não correspondeu ao esperado. Após a repercussão, pediu que os ornamentos fossem substituídos pelos modelos utilizados em 2025.

A polêmica ganhou força em meio aos valores destinados à decoração natalina da capital. Embora os enfeites dos postes não façam parte do contrato de R$ 6,1 milhões do Natal Iluminado Paulista, outros projetos da cidade envolvem milhões de reais em estruturas, cenários e peças alugadas.

O prefeito reconheceu que não ficou satisfeito com o resultado e atribuiu a seleção das peças a integrantes da administração municipal, que escolheram os desenhos apresentados no catálogo da concessionária.

Segundo a Prefeitura, a substituição está sendo feita sem custo adicional, dentro do contrato de iluminação pública. Os painéis que viralizaram não pertencem ao projeto Natal Iluminado Paulista, contratado por R$ 6,1 milhões.

Quanto custou a decoração de Natal de São Paulo?

Além dos enfeites dos postes, a capital tem projetos de decoração em diferentes regiões. O Centro Histórico recebeu uma programação contratada por R$ 13,6 milhões, com estruturas, iluminação e cenários instalados em pontos como a Praça da Sé, o Viaduto do Chá, o Viaduto Santa Ifigênia e o Theatro Municipal.

Uma reportagem do Metrópoles, publicada em 27 de novembro, detalhou os valores de locação de itens previstos na decoração. Entre os exemplos apresentados estão um portal cenográfico de Natal, alugado por R$ 47.960, e arcos de contorno luminoso, com locação de R$ 64.800 por arco.

Também há guirlandas instaladas em postes, com custo de R$ 4.510 por unidade, segundo os valores apresentados pela reportagem. Os itens fazem parte da decoração do Centro Histórico, que tem contrato próprio e não corresponde aos painéis que provocaram a reação nas redes.

Durante uma visita aos locais da decoração do Centro Histórico, o Metrópoles também questionou a presença de elementos previstos no plano de trabalho. A reportagem informou que não encontrou, por exemplo, seis soldados quebra-nozes previstos para três locais diferentes. A locação dessas peças custaria mais de R$ 180 mil.

Outro questionamento envolveu os chamados núcleos instagramáveis previstos nos calçadões do Centro Histórico. Segundo a reportagem, nesses locais estavam instalados principalmente arcos semelhantes aos utilizados no Natal anterior, apesar de o contrato prever outros elementos e de haver mais de R$ 1 milhão em custos de locação relacionados às estruturas.

O jornalista também apontou diferenças entre a quantidade de itens orçados e o que estava exposto na área da Prefeitura. O plano de trabalho menciona 49.600 pontos de microLED, além de cenários e outros ornamentos.

O Instituto Agon, responsável pelo contrato de R$ 13,6 milhões, foi procurado pela reportagem do Metrópoles, mas não respondeu ao e-mail enviado antes da publicação.

Ministério Público analisa gastos e possíveis irregularidades na decoração de SP

A polêmica sobre a decoração de Natal de São Paulo também chegou ao Ministério Público. O vereador Toninho Vespoli (PSOL) apresentou uma representação pedindo que sejam apurados possíveis irregularidades nos gastos da Prefeitura com os enfeites natalinos, incluindo suspeitas de superfaturamento e prejuízo aos cofres públicos.

O documento foi recebido pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social no dia 25 de novembro. O órgão informou que está analisando a representação, mas ainda não anunciou a abertura de um inquérito nem confirmou qualquer irregularidade.

O vereador questiona os valores destinados à decoração e a capacidade técnica e operacional das entidades envolvidas nos projetos natalinos. A discussão ganhou força após imagens dos enfeites instalados em postes da cidade circularem nas redes sociais, com críticas ao acabamento e comparações com peças de papelão e desenhos infantis.

A Prefeitura de São Paulo rebateu as acusações e afirmou que os questionamentos são infundados. A administração também ressaltou que os painéis dos postes criticados não fazem parte do contrato de R$ 6,1 milhões firmado para o Natal Iluminado Paulista, mas estão vinculados à concessão da iluminação pública.

Apesar das explicações da gestão municipal, os gastos com a decoração seguem sob questionamento, enquanto o Ministério Público avalia a representação apresentada pelo vereador.