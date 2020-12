Comércio de SP retoma atividades e ruas voltam a ficar lotadas

Um dia após terminar a fase vermelha, que é que mais restringe as medidas protetivas de combate à Covid-19 no Estado de São Paulo, o comércio de SP voltou a ter aglomerações. Apesar de um movimento menor do que o visto durante a semana do Natal, as ruas da região estavam bem movimentadas.

Aglomeração no comércio de SP

A troca de presentes do Natal foi o motivo principal da aglomeração na Rua 25 de Março e no Largo da Concordia, no Brás.

Além das ruas cheias, foi possível observar algumas lojas sem o totem de álcool em gel e muita gente com máscara no queixo, o que impossibilita a prevenção de contágio do coronavírus. Na região da 25 de Março, por exemplo, quase não há mais vendedores ambulantes anunciando o álcool em gel de mão que se via no começo da pandemia.

Rogério Silva, de 32 anos, deu “graças a Deus” pela retomada do movimento e dos negócios. “Rezo pela vacina, mas, enquanto ela não vem, preciso trabalhar.” Para ele, a preocupação com a Covid já não é a mesma entre os ambulantes. “Quase não se vende mais álcool em gel ou máscara por aqui”, disse o vendedor ao Uol.

Fase amarela em SP

A fase amarela na cidade de São Paulo dura até esta quinta-feira (31). Até lá o comércio de SP está autorizado a funcionar. Ela é a terceira etapa do plano de flexibilização econômica do governo estadual que permite a reabertura, menos restritiva. Veja o que abre na fase amarela em SP:

Comércio

Parques

Clubes

Bares e Restaurantes

Salões de Beleza

Academia

A fase vermelha volta a funcionar nos dias 1°, 02 e 03 de janeiro de 2021. Nela, apenas serviços essenciais estão autorizados a funcionar. Veja o que abre na fase vermelha em SP:

Farmácias

Mercados

Padarias

Postos de combustíveis

Lavanderias

Ônibus, trens e Metrô

Serviços de Hotelaria