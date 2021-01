Conheça 11 praias para crianças no Litoral Norte de SP

Sol, mar, castelinho de areia e diversão! O verão é, sem dúvida, a estação mais amada dos pequenos. Não só por vir acompanhado das férias de começo de ano mas também, por ter momentos únicos com toda a família. Se as férias são na praia então… eles adoram. Para isso, o destino certo de praias para crianças deve vir acompanhado de água tranquila, acesso a banheiro e facilidade de serviços.

Um ponto, no entanto, é comum a quase todas as famílias: mar calmo!

Se você pretende viajar para o Litoral Norte de São Paulo, o DCI separou algumas dicas de praias para crianças. Entre Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião e Maresias não faltam opções para os pequenos se divertirem.

Praias para crianças no Litoral Norte de SP

1 – Praia da Enseada – Bertioga

Com ciclovia e playgrounds espalhados pela orla, a Praia da Enseada em Bertioga tem 12 km de extensão. Tem um mar tão calmo que foi eleita uma das praias para crianças do Litoral Norte de SP.

A praia é toda rasa, exceto no trecho próximo ao Canal de Bertioga, onde afunda-se de uma vez. O que a faz ideal para os pequenos é o bom número de barracas e restaurantes e um calçadão projetado por Ruy Ohtake.

Banheiro: tem

Comida: tem

Hospedagem perto: tem

2 – Barra do Una – São Sebastião (praias para crianças)

Considerada uma das praias mais bonitas do litoral brasileiro, a Barra do Una é envolta do Rio Una que desce a Serra do mar e, serpenteando, chega a sua foz, formando uma espécie de península no lado esquerdo da praia. Exatamente esse é o ponto recomendado para levar crianças, que têm à disposição um banco de areia voltado tanto para o rio quanto para o mar, que ainda por cima tem poucas ondas. As crianças certamente irão adorar!

A Praia da Barra do Una tem areia clara e fofa, além de vegetação abundante que emoldura a paisagem. O mar varia entre trechos mais agitados e de tombo e outros que lembram uma piscina.

Banheiro: tem

Comida: tem

Hospedagem perto: tem

3 – Praia Domingas Dias – Ubatuba

A calmaria da Praia Domingas Dias, em Ubatuba, é um ambiente propício para se levar as crianças. É o local ideal de praias para crianças porque há uma longa faixa de areia compacta, muita sombra e o mar é uma piscininha. O local fica longe das aglomerações clássicas de férias agitadas do Litoral Norte de São Paulo e, por isso, não há restaurantes ou quiosques fixos na orla.

Portanto, se for passar o dia na Domingas Dias, é ideal levar um lanchinho ou então, caminhar até a Praia do Lázaro, que oferece toda infraestrutura ideal para alguma emergência (fome ou banheiro, por exemplo).

Banheiro: não tem

Comida: não tem

Hospedagem perto: não tem

4 – Praia do Lázaro – Ubatuba (praias para crianças)

A Praia do Lázaro faz uma ótima dobradinha com a Domingas Dias para quem busca uma opções de praias para crianças no Litoral Norte de São Paulo. Os pais que não abrem mão de infraestrutura de restaurantes e banheiro irão adorar o lugar. O local possui 1,5km de faixa de areia e é coberto de quiosque com música.

Assim como na Domingas Dias, o mar na Praia do Lázaro é bastante tranquilo e até raso, sendo ótimo para crianças. É uma grande piscina cercada de verde. Recomendada para passeios de caiaque e SUP, pois tem uma grande piscina cercada de verde da Mata Atlântica. O local é ótimo para esportes com as crianças e também, andar de bicicleta.

Banheiro: tem

Comida: tem

Hospedagem perto: tem

5 – Praia do Félix – Ubatuba

Água verdinha e quase sem ondas é o chamariz ideal para dizer que a Praia do Félix é a praia ideal para crianças no Litoral Norte de SP. A Félix agrada pela fartura de sombra, diversidade de cenários e infraestrutura que todo pai e mãe buscam para o conforto de sua família.

Para quem está com crianças pequenas, o canto direito é a melhor pedida! No lugar há formação de piscinas bem rasas entre grandes pedras cercadas por areia fina, onde os pequenos se divertem sem risco. Para crianças um pouco maiores, vale o mergulho no mar tranquilo deste lado da praia, onde é possível até praticar snorkeling.

Banheiro: tem (do lado direito)

Comida: tem (do lado direito)

Hospedagem perto: não tem

6 – Praia da Fortaleza – Ubatuba

Se os papais procuram um lugar com ambiente tranquilo sem abrir mão de uma infraestrutura bacana que atenda toda a família a Praia da Fortaleza é uma ótima praia para ir com crianças. Localizada em Ubatuba, a região é acolhedora e tem mar calmo. As piscinas naturais garante práticas esportivas e dão tranquilidade aos pequenos que gostam de brincar na água.

A Praia da Fortaleza conta com longa faixa de areia, onde há locais com restaurantes e também alguns cantinhos emoldurados pela vegetação que oferecem sombra aos turistas. Por conta disso, ela é uma ótima opção de praias para crianças no Litoral Norte de SP.

Banheiro: tem

Comida: tem

Hospedagem perto: tem

7 – Ilha do Prumirim – Ubatuba

Sem dúvida a Ilha do Prumirim é uma das melhores praias para crianças no Litoral Norte de SP. Ela faz sucesso tanto para os pequenos quanto para os adultos, ou seja, alegria garantida para toda a família. Tem uma longa faixa de areia e fininha, o que é ideal para relaxar. Em dias de tempo bom, o mar da Ilha do Prumirim é um dos mais lindos e tranquilos de Ubatuba, com direito a diversas piscinas naturais que rendem até a prática de snorkeling.

Vale lembrar que os quiosques da região servem apenas alimentos básicos.

Dica: A Ilha do Prumirim é diferente da Praia do Prumirim. Uma tem mar calmo e a outra o mar é de tombo. Porém, na praia do Prumirim há mais opções de restaurante e diversidade em alimentação do que na Ilha.

Banheiro: não tem

Comida: vendedores ambulantes

Hospedagem perto: não tem

8 – Praia de Juquehy – São Sebastião

O combo de quem escolhe a Praia do Juquehy vem com mar calmo, restaurantes pé na areia, hospedagem próxima e movimento. Considerada uma praia badalada, os pais que quiserem curtir um agito sem deixar as crianças de lado, a Praia do Juquehy, em São Sebastião é uma ótima opção.

É, sem dúvida, uma praia mais tranquila que Maresias, por isso é considerada uma excelente praia para ir com crianças no Litoral Norte de SP. A praia tem 3 km de extensão e o lado esquerdo, é ideal para curtir menos ondas, pois há um visual lindo de piscina natural. Já para quem prefere um mar mais agitado, o recomendado é ir até o lado direito.

Há até escolinhas de surfe no local e tem muita bicicleta também.

Banheiro: tem

Comida: tem

Hospedagem perto: tem

9 – Praia Preta – São Sebastião (praias para crianças)

A Praia Preta em São Sebastião é uma ótima opção de praias para crianças no Litoral Norte de São Paulo. Pequena, intimista e com mar extremamente calmo, a Praia Preta é para quem deseja sossego, mas não busca um ambiente repleto de quiosques e guarda-sóis.

Com mar raso e calmo e faixa de areia curta, a Praia Preta é excelente para relaxar sem se preocupar. Há ótimas sombras, o que é ideal para pais com bebês.

Uma dica é os papais levarem o que forem consumir, pois no local não há opções de restaurantes e quiosques. Em dias mais movimentados há vendedores servindo comidas rápidas. E não há banheiro, porem Juquehy está logo ao lado com toda infraestrutura necessária.

Banheiro: tem

Comida: poucas opções

Hospedagem perto: não tem

10 – Praia do Veloso – Ilhabela

A Praia do Veloso é uma praia bem pequenininha e pouco frequentada. Uma opção de praia para crianças no Litortal Norte de SP. Fica longe do agito de Ilhabela e passa despercebida por muitos turistas que visitam a região, isso porque ela está localizada logo após a Praia do Curral, uma das mais famosas da ilha e que tem melhor infraestrutura.

Com apenas 200 metros de extensão, a Praia do Veloso tem mar tranquilo e muita sombra. Há também um parquinho feito de madeira para os pequenos se divertirem. Não há restaurantes, mas barraquinhas suprem bem o consumo do dia em períodos de movimento.

Banheiro: tem

Comida: poucas opções (pode levar o lanchinho)

Hospedagem perto: só na Praia do Curral

11 – Praia do Curral – Ilhabela

Uma das melhores praias para criança em Ilhabela, a Praia do Curral é a medida certa entre a alegria dos pequenos e o conforto dos pais. Com mar tranquilo, areia fofa e muita sombra, o local tem a infraestrutura ideal que atende toda a família.

Há uma grande variedade de quiosques e restaurantes para passar o dia que agradam gostos e bolsos, por isso é considerada uma das mais frequentadas por turistas na região, logo, praia lotada.

Uma dica: leve repelente, pois há borrachudos em todos os lugares de Ilhabela.

Banheiro: tem

Comida: super tem!

Hospedagem perto: tem