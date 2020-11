Você conhece os países liberados para brasileiros durante a pandemia? Com toda a situação de instabilidade da saúde que ocorreu a partir do contágio de coronavírus, no final do ano passado, muitos países escolheram fechar suas fronteiras a visitantes, como brasileiros, por um determinado tempo. Foi uma medida emergencial súbita mas necessária para controlar a pandemia.

Ainda mais, com a grande pandemia global de coronavírus em curso, o Brasil apresentou altas taxas de contaminação e morte, preocupando demais diversos países, em diversas partes do globo. Por isso, muitos deles, nos piores momentos da crise sanitária fecharam suas portas para visitantes brasileiros.

Mas este cenário está finalmente mudando e o Brasil já é bem-vindo em muitos e muitos lugares ao redor do mundo, para conhecer, trabalhar e visitar. O brasileiro, povo muito acolhedor e acolhido, volta a ser aceito em outros países. Conheça os principais destinos liberados para brasileiros mesmo na pandemia:

Lista de países liberados para brasileiros vêm crescendo

Alguns países do mundo, mesmo com a pandemia, não modificaram sua política turística relacionado aos visitantes brasileiros. Dessa maneira, eles permitem a entrada de brasileiros, sem grandes restrições. Entre eles, estão por exemplo, México, Turquia e Sérvia. Que tal uma viagem bem diferentona para conhecer esses destinos maravilhosos e guardar na memória?

Mas, para quem ainda deseja conhecer ou precisa muito visitar países com restrições para brasileiros, a dica é ficar sempre atento às novas atualizações sobre a lista de países liberados para brasileiros. Essa listagem se modifica e aumenta aos pouquinhos, a depender da situação de saúde pública entre destino e viajantes! Já existem 100 países, até o momento, que aceitam turistas e viajantes do Brasil. Vamos conhecer?

África do Sul

A África do Sul é um dos países com as fronteiras liberadas para brasileiros. Suas exigências seguem apenas de máscara de proteção em ambientes públicos e um teste negativo para o coronavírus, realizado em até 72h antes da viagem.

Argentina

A Argentina, destino preferido dos brasileiros que desejam uma viagem para fora do país, mas não querem ir para tão longe, também é um dos novos países liberados para brasileiros viajarem. Eles demandam uma série de requisitos que confirmam sua saúde em dia e livre de COVID-19 e você já pode visitar nossos vizinhos!

Barbados também é um país liberado para brasileiros

Quer conhecer e passar férias no Caribe? Apesar das nossas inúmeras praias incríveis, conhecidas como o Caribe Brasileiro, há quem sonhe em conhecer as ilhas caribenhas de pertinho também. Os voos para Barbados já foram retomados e suas exigências são as mesmas: teste negativo e máscara de proteção em ambientes públicos.

Estados Unidos da América

Apesar das restrições realizadas pelo governo americano sobre a entrada de viajantes brasileiros, dá sim para conhecer a terra do Tio Sam na pandemia.

Os Estados Unidos permitem a entrada de brasileiros, desde que não estejam vindo direto do Brasil e tenham cumprido quarentena de 14 dias em outro país. Que tal passar uns dias no México e, de lá, conhecer um pouco as terras do capitalismo?

Peru também é um destino liberado para brasileiros!

Peru, um destino turístico muito cobiçado por viajantes de todas as idades por suas belíssimas ruínas incas e paraísos turísticos de beleza peculiar, voltou a receber voos do Brasil a partir de novembro, além de voos internacionais de até oito horas, o que inclui rotas diretamente dos EUA. Que tal aproveitar o momento e conhecer Macchu Picchu e os belíssimos Andes?

Reino Unido

Brasileiros já podem entrar e curtir todos os países que integram o Reino Unido. O que muda são suas exigências: países como Escócia, Gales e Inglaterra demandam um isolamento obrigatório de 14 dias! Por isso, programe-se!

Quando irão acabar todas as restrições?

Infelizmente ainda não existem datas definidas para uma abertura ampla das fronteiras internacionais para viajantes brasileiros. Isso ainda é incerto, principalmente por falta de uma vacina que imunize e proteja a população.

Por isso, ainda é extremamente complicado afirmar quando as fronteiras do exterior e os países liberados para brasileiros serão como antes. Por isso, o que vale é a cautela e precaução em sua viagem!

A OMS e o Ministério da Saúde brasileiro recomendam que as rotas de viagem, nacionais ou internacionais somente sejam mantidas em caso de necessidade para o viajante. Viaje com consciência e aproveite o seu melhor, em segurança.

Proteja-se contra o COVID na sua viagem

Assim, por conta da pandemia de coronavírus ainda em curso em todo o mundo, mesmo em viagens a negócios ou a passeio e diversão, tenha muito cuidado sempre, desde o aeroporto até em passeios ao ar livre.

Por isso, proteja-se e conheça as regras de distanciamento social e respeito aos protocolos de saúde coletiva de cada país que pretende conhecer e dê o exemplo! Dessa maneira, com a recente diminuição das restrições e abertura das fronteiras entre os países, vale super a pena planejar novamente a sua viagem.

Assim, prepare desde já seu álcool gel na mala, muitas máscaras de proteção bem bonitas e mantenha um distanciamento mínimo entre as pessoas da sua viagem! Aproveite suas férias!