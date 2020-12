Covid-19 em SP: saiba como denunciar festa na pandemia

Cada vez mais estamos vendo vídeos de festinhas nas redes sociais e até em bares que estão abertos (e lotados) após o período indicado pelos governantes, que decretam a fase vermelha para poderem conter o avanço da Covid-19 em São Paulo. Mas você sabe como denunciar festa na pandemia?

Como denunciar festa na pandemia?

Quem ver uma aglomeração ou algum estabelecimento descumprindo o decreto, e quiser denunciar uma festa, deve ligar para a Vigilância Sanitária de sua cidade e fazer a denúncia. Vale ressaltar que toda denúncia é anônima.

Para denunciar uma festa, o cidadão pode ligar para o Disque-Denúncia da Vigilância Sanitária do Estado de SP que é 0800-771-3541. A ligação é gratuita.

Como denunciar uma festa clandestina em SP

Em São Paulo, por exemplo, equipes da Vigilância Sanitária estadual realizaram 3.383 inspeções e 90 autuações em todo o estado no feriado de Natal, entre os dias 25 e 27 de dezembro. Desde julho de 2020, a fiscalização realizou mais de 110 mil inspeções e 1,2 mil autuações. Estas aglomerações não são de 20 ou 30 pessoas, mas sim de 4 a 5 mil pessoas juntas e sem máscara.

A diretora da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, Maria Cristina Megid, reconhece que não está sendo fácil coibir festas e aglomerações, hoje proibidas em São Paulo. Ela diz que há muita dificuldade em identificar as festas clandestinas. “Temos recebido algumas denúncias e pedido apoio da segurança pública. Conseguimos desmobilizar algumas, mas outras não. Quem tem consciência do momento e sabe que essas festas são de risco, denuncie. A identidade será preservada”, disse a diretora ao Estadão.

Ainda segundo a diretora, as festas clandestinas são marcadas virtualmente e tem alguns métodos únicos. “O convite fica disponível para visualização de qualquer um no Instagram e no Facebook, com data, horário, preço e o lineup de quem vai tocar. A única informação restrita é o endereço, divulgado só horas antes”, informa.

Ela diz que o local que aparece no convite nem sempre é o certo e que, geralmente, eles fazem isso para despistar a fiscalização. “Fomos ao endereço, paramos no estacionamento. Ali havia organizadores espalhados dando informações divergentes. Indicavam um lugar errado, você se perdia e voltava. Aí indicavam o certo”, disse Maria Cristina que tentou impedir uma festa na Represa do Guarapiranga, Zona Sul de SP.

Para denunciar aglomerações ou uma festa clandestina na pandemia, o telefone da Vigilância Sanitária é (11) 3065-4666 ou mandar um e-mail para secretarias@cvs.saude.sp.gov.br

Multas

O descumprimento das regras de funcionamento sujeita os estabelecimentos à autuações com base no Código Sanitário, que prevê multa de até R$ 276 mil. Pela aglomeração de pessoas e a falta do uso de máscara, a multa é de R$ 5025,02 mil por estabelecimento. Transeuntes em espaços coletivos também podem ser multados em R$ 524,59 pelo não uso da proteção facial.

Vale lembrar que a Covid-19 já matou mais de 191 mil pessoas no Brasil. Até a imunização geral da população, as medidas de restrições da quarentena continuam e, nesse período, a conscientização é a principal aliada no combate e disseminação da doença.