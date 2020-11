Dia de Finados: veja como funcionará a visita aos cemitérios de São Paulo

Os cemitérios do estado de São Paulo poderão receber visitas no Dia de Finados, 2 de novembro. Por causa da pandemia, visitação deverá respeitar os protocolos de combate à covid-19, como o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento social.

Alguns cemitérios do país sequer abrirão as portas nesse dia. Outros permitirão o acesso, mas com restrições. No estado de São Paulo, o governo liberou as prefeituras para decidirem sobre o acesso aos cemitérios, mas frisou que, caso os portões abram, a população deve observar o distanciamento social e protocolos sanitários, como uso de máscara. Cada município definiu as suas regras.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações de pelo menos 39 cemitérios públicos e particulares da cidade de São Paulo na segunda-feira, das 6h às 18h, por ocasião do Dia de Finados.

Como irá funcionar o Dia de Finados nos cemitérios de São Paulo

Na Capital paulista haverá um esquema especial de visitas nos 39 cemitérios da cidade. Os cemitérios municipais de São Paulo ficarão abertos das 7h às 18h. O protocolo de segurança inclui:

Medição de temperatura;

Álcool em gel nos portões de entrada;

Uso de máscara;

Distanciamento são obrigatórios.

É obrigatório o uso de máscaras em tempo integral pelos frequentadores, funcionários, gestores ou terceirizados.

A entrada dos visitantes será controlada e a limpeza dos banheiros, intensificada.

Os bebedouros não poderão ser usados.

Para evitar aglomeração, não haverá recolhimento de material plástico. Por isso, após as homenagens, a família será responsável por levar os produtos às lixeiras.

Missas e cultos não serão realizados no interior dos cemitérios.

A administração do cemitério estará aberta para consultas sobre o local de sepultamento.

Outros atendimentos serão realizados após o dia de Finados.

Não será permitido o comércio ambulante na entrada dos cemitérios.

As cerimônias religiosas estão liberadas, mas devem ser realizadas em espaços abertos e não nas capelas. A orientação é para que haja mais cultos e missas ao longo do dia, para evitar aglomeração.

Assim como cemitérios públicos, os privados também adotaram protocolos de segurança para o Dia de Finados.