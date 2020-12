Empresário humilha manobrista: ‘o que você ganha, eu gasto em um dia’

No último final de semana, um empresário humilhou um manobrista de um bar da classe alta de Campinas (SP) e disparou “o que você ganha em mês eu gasto em um dia”, além de ameaçar o funcionário de morte. O caso aconteceu no sábado (28), mas só agora as imagens foram divulgadas pelas redes sociais. A discussão aconteceu na área de estacionamento do bar Seo Rosa, que fica no bairro Gramado, classe alta da cidade no interior paulista.

O que aconteceu entre o empresário e o manobrista?

O empresário Tiago Zouain Gonçalves, de 40 anos, foi filmado humilhando um manobrista de um bar na cidade de Campinas. Segundo o boletim de ocorrência, Tiago teria estacionado o veículo na calçada do bar, contrariando as regras do estabelecimento. O manobrista, Jailton do Nascimento, avisou que o local era proibido e se ofereceu para estacionar o carro no lugar correto. A partir, a vitima relata ter sofrido os ataques do empresário.

No vídeo, Tiago aponta o dedo para o manobrista diversas vezes, o xinga e ameaça até mesmo de morte. Além de afirmar que teria uma arma dentro de carro naquele momento.

“Dá a chave do carro aqui, vou pegar meu cano [arma] lá. Vou dar um tiro na cabeça desse merda aqui. Seu merda. Vai ver o tamanho do buraco que sai atrás da sua cabeça, seu bosta. Seu bosta do car*. Tira uma comigo, seu bosta do car* pra você ver […] Você é um merda. O que você ganha em um mês, eu gasto em um dia. Seu bosta”. Foi uma das falas de Tiago, que aparentava estar embriagado.

Confira o momento em que Tiago humilha o funcionário:

Manobrista ficou calado

Jailton se manteve calmo, sem falar ou fazer no momento em que foi xingado e ameaçado por Tiago. Depois do ocorrido, o empresário teria ido embora de carona com seu pai.

Segundo o jornal G1, o manobrista trabalha naquele local há um ano e contou que nunca havia tido problemas ou sido ofendido por clientes antes.

“Na hora eu fiquei [com medo]. O cara chega e fala que vai dar um tiro na cara, que tá com a arma no carro e o carro próximo dele. A gente não vai duvidar se tem arma ou não tem”, disse ao jornal.

Após acionar a polícia, não foram encontradas armas no carro de Tiago, contudo a PM indicou que Jailton fizesse o boletim de ocorrência. Além disso, Tiago foi liberado e nem chegou a ser conduzido para a delegacia. No endereço que consta no boletim de ocorrência registrado, ninguém conhece o agressor.

O que deve acontecer agora?

O bar Seo Rosa encaminhou uma nota à imprensa, em que diz que oferece todo o apoio ao funcionário terceirizado, além de repudiar as agressões verbais e ameaças feitas a ele.

No boletim de ocorrência, o caso foi registrado como injúria e ameaça. Agora, deve ser investigado pela polícia civil. O advogado, , Ícaro Batista, que representa o manobrista prepara uma ação para processar o empresário. A defesa de Tiago não foi encontrada por nenhum veiculo de comunicação até o momento. O acusado também não se pronunciou ainda. A página na rede social do homem foi apagada, apesar de ainda ser possível localizá-la em sites de buscas.