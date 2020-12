Fase amarela em SP: entenda como funciona e o que mudará

A segunda onda do novo coronavírus se assola e o Estado de São Paulo entra em alerta. O governador João Dória (PSDB) definiu, mediante coletiva no Palácio dos Bandeirantes realizada ontem (30), algumas medidas protetivas de combate a fase amarela da Covid-19.

Segundo Dória, com o aumento instabilidade da pandemia, o governo e o centro de contingência da Covid-19 decidiram que 100% do Estado de São Paulo vai retornar para a fase amarela do Plano São Paulo.

“Essa medida, quero deixar claro, não fecha comércio, nem bares, nem restaurantes. A fase amarela em SP não fecha atividades econômicas, mas é mais restritiva nas medidas para evitar aglomerações e o aumento do contágio da Covid-19”, disse o governador.

Fase Amarela em SP: o que muda?

Capacidade limitada a 40% de ocupação a todos os setores

Funcionamento máximo e limitado a 10h por dia (na fase verde este era de 12h por dia)

Estabelecimentos como bares e restaurantes devem funcionar até as 22h

Shoppings centers, galerias, salões de beleza e barbearias terão redução de público (antes o permitido era 60%, na fase amarela em SP é permitido 40%)

Proibição de eventos que contenha público em pé

Academias só poderão atender até 30% da capacidade do local e aulas e práticas em grupo estariam suspensas

Quais regiões que entram na Fase Amarela em SP

Com a medida, por prevenção, seis das 17 regiões que estavam na fase verde, a menos restritiva, entre elas a cidade de São Paulo, regridem e devem voltar a reduzir o funcionamento de comércios e serviços. Já as demais 11 regiões, que já estavam na fase amarela, não avançam e seguem no mesmo estágio.

Regridem para a fase amarela em SP

Grande SP inteira, incluindo capital

Taubaté

Campinas

Piracicaba

Sorocaba

Baixada Santista

Permanecem na fase amarela:

Araraquara

Araçatuba

Bauru

Franca

Marília

São João da Boa Vista

São José do Rio Preto

Presidente Prudente

Ribeirão Preto

Registro

Barretos

Fase amarela: o que continua aberto?

As escolas, particulares e públicas, que estão abertas desde setembro e outubro em todo Estado, continuam em funcionamento.

Setor Cultural, como fica?

De acordo com o Plano São Paulo, cinemas, teatros e museus podem permanecer abertos na fase amarela. Segundo o governador, as prefeituras terão autonomia de decidir o que e quando deve reabrir estabelecimentos do setor cultural.

Na capital, prefeito Bruno Covas (PSDB) determinou que a abertura dos setores da cultura só ocorreria quando a cidade estivesse na fase verde.

Taxas de internação – Covid-19

As taxas de internações por Covid-19 em hospitais particulares estão em alta. Já o governo estadual só admitiu no dia 16 de novembro um aumento de 18%.

Segundo a secretária do Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, houve aumento na semana epidemiológica número 46, aumentou 18% em internações. Na próxima semana, a 47, aumentou em 17% e na última semana, a 48, o aumento foi de 7%. “Ainda que seja um aumento que não seja tão drástico, nem de perto do que está acontecendo na Europa, é um aumento. Esse aumento nos traz a necessidade de voltar a aplicar as regras do período de estabilidade da pandemia por segurança”, afirmou a secretária.