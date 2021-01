Fase Vermelha SP: veja como vai funcionar o domingo

Com as novas restrições impostas pelo Plano SP, todo o estado deve ficar o final de semana na fase vermelha. As medidas começaram a valer na segunda-feira (25). Desde ontem 20h até segunda-feira (1) às 6h, São Paulo deve ficar na fase mais restrita da quarentena apenas com os serviços essenciais funcionando normalmente.

O governo decretou que durante a partir das 20h até às 6h nos dias uteis as cidades de São Paulo devem entrar na fase vermelha. A medida vale o dia todo nos sábados, domingos e feriados.

Além disso, com a mudança nas fases, nenhuma região vai entrar na fase verde ou amarela até dia 7 de fevereiro, quando haverá uma reavaliação.

Municípios na fase laranja SP

Os municípios que foram classificados na fase laranja vão poder retornar a ela na segunda de manhã.

Grande São Paulo

Araraquara

Araçatuba

São João da Boa Vista

Campinas

Baixada Santista

Piracicaba

Registro

São José do Rio Preto

Sorocaba

Presidente

O que pode abrir na fase laranja?

Shoppings e galerias: ocupação máxima de 40% da capacidade local, inclusive nas praças de alimentação;

Comércio e serviços: ocupação máxima de 40% da capacidade local, inclusive nas praças de alimentação;

Bares: sem atendimento presencial, com capacidade reduzida até 20h;

Restaurantes: podem abrir com capacidade reduzida até 20h;

Salões de beleza e barbearias: ocupação máxima de 40% da capacidade local por 8 horas;

Academias de esporte e centros de ginástica: ocupação máxima de 40% da capacidade local por 8 horas.

O que não pode abrir?

Atividades que geram aglomeração

Eventos

Convenções

Atividades culturais

Municípios na fase vermelha SP

Bauru

Franca

Presidente Prudente

Sorocaba

Taubaté

Marília

Barretos

O que pode abrir na fase vermelha em SP?

Farmácias

Mercados e supermercados

Padarias

Açougues

Postos de combustíveis

Lavanderias

Meios de transporte coletivo, como ônibus, trens e metrô

Transportadoras

Oficinas de veículos

Bancos

Serviços veterinários

O que não pode abrir na fase vermelha SP?

Shoppings, comércio e galerias

Consumo local em bares e restaurante

Salões de beleza e barbearias

Eventos

Atividades culturais

Convenções

Escritórios

Covid-19 São Paulo

Segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, São Paulo tem atualmente uma média de 220 mortes diárias por covid-19. O que aponta para uma tendência de estabilidade da doença no estado.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 69,4% na Grande São Paulo e 69,9% no estado em geral.