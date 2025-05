Festas juninas em São Paulo no 1º final fim de semana de junho

Está aberta a temporada de festas juninas em São Paulo e em 2025 há eventos em toda a cidade. Os mais famosos acontecem no Centro de Tradições Nordestinas (CTN) e a Quermesse do Calvário. Veja a programação deste fim de semana.

Festa Junina do Família no Parque – Parque Villa-Lobos

O arraial do Parque Villa-Lobos barracas com comidas e bebidas típicas. Tem milho, cachorro-quente, pastel, churros, crepes, bebidas e muito mais, além da tradicional pamonha junina para saborear com toda a família. Os restaurantes Família Kariri, Sotero Cozinha Original, Fortal Cuscuz, Souk Burguer, Pita Kebab, Pamonha Dona Ziza, Tremdoido, Las Chicas Empanadas, Morrones e Bullguer estarão presentes no festival com seus cardápios nordestinos.

Endereço: Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros – SP

Dias: 31 de maio e 1,7, 8, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de junho

Horário de abertura: 10h

Evento gratuito e sujeito a lotação no espaço!

São João de Nóis Tudim – Centro de Tradições Nordestinas (CTN)

Centro de Tradições Nordestinas (CTN) – Crédito: DCI

De 31 de maio a 27 de julho, o São João de Nóis Tudim realiza sua tradicional festa na Zona Norte da cidade.

Horários:

Sextas-feiras: Arena das 18h às 02h, Praça das 18h às 23h.

Sábados: Arena das 10h às 04h, Praça das 10h às 02h.

Domingos:Arena das 10h às 23h, Praça das 10h às 22h.

Nos dias especiais, como 12 de junho (Dia dos Namorados) e 24 de junho (São João), o funcionamento será das 18h às 23h.

A entrada é gratuita e permitida até 1h antes do encerramento.

Endereço: CTN – Rua Jacofer, 615 – Bairro do Limão

Quermesse do Calvário – Paróquia São Paulo da Cruz

Considerada uma das maiores festas juninas da cidade, a tradicional Quermesse do Calvário acontece na Paróquia São Paulo da Cruz e traz comidas juninas tradicionais, bingo e diversão.

Data: 01/06 a 07/07 aos sábados e domingos

Horário: a partir das 17h30

Local: Rua Cardeal Arcoverde, 950 – Pinheiros

Entrada: R$ 30

Feira Sabor Nacional

Em celebração a culinária caipira, a Feira Sabor Nacional vai reunir cerca de 100 pequenos produtores gastronômicos escolhidos pela excelência dos seus produtos.

Data: dias 31 de maio e 01 de junho

Endereço: Cinemateca Brasileira – Largo Sen. Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana, São Paulo.

Horário: Sábado, das 10 às 19h e domingo da 10 às 18h.

Ingressos: R$ 15,00 inteira e R$ 7,50 meia-entrada (pessoas com direito ao desconto ou trazendo 1kg de alimentos que serão doados pra ONG @institutosonhe).