Fim do ano em SP: Doria proíbe réveillon em bares, restaurantes e hotéis

Fim do ano em SP – Depois do Carnaval, a virada do ano é uma das festividades que o brasileiro mais se entusiasma. O festejo é comemorado sempre com abraços, lágrimas de esperança e, consequentemente, aglomeração.

Só que, para este ano de 2020, onde a pandemia da Covid-19 se instalou e que o Estado de São Paulo encontra-se na fase amarela da doença, o governador de São Paulo, João Dória junto do Centro de Contingência do Coronavírus, proibiu celebrações em bares, restaurantes e hotéis paulistas no fim do ano em SP.

Durante entrevista coletiva realizada no último dia 30 de novembro, data onde o governo anunciou novas medidas protetivas da fase amarela da Covid-19 em São Paulo, Dória recomendou que as festas familiares sejam mais restritas e evitem reunir mais que dez pessoas e, se possível, evitem a presença de idosos.

O governador disse ainda que ‘se necessário, usará medidas legais para impedir festas em locais públicos e particulares’. Em reunião nesta semana com prefeitos do estado, Doria determinou que festas e atividades de fim de ano que causem aglomerações sejam canceladas.

Fim de ano em SP – orientações

De acordo com José Medina, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o uso de máscara no fim de ano em SP é imprescindível. “O número de 10 pessoas é usado por vários países, mas se for possível evitar, é melhor, e, a orientação é incluir o uso de máscara em todos os participantes da festividade além de claro, priorizar o distanciamento uns dos outros”, disse.

Dos mais de 42 mil mortos por coronavírus no estado de São Paulo, 89% têm idade acima de 50 anos. Já a taxa de letalidade de pacientes com mais de 90 anos é de 40%. Por isso, todo cuidado é pouco, ainda mais no contato dos mais velhos com a população mais jovem.

Covid-19 e UTIs

O secretário estadual de saúde Jean Gorinchteyn informou que, até ontem (03), o nível de ocupação de UTIs da Grande São Paulo é de 53,7%, enquanto em todo o estado a taxa é de 60,7%. A orientação é para que os encontros de fim de ano em SP não se prolonguem por muitas horas e, durante a refeição.