IPVA 2021 em São Paulo: veja calendário e alíquotas

O IPVA 2021 em São Paulo ficará em média 6,77% mais barato, conforme apontou levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A Secretaria da Fazenda e Planejamento divulgou ontem (17) a tabela de preços e as datas de pagamento do imposto. O Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores deve ser pago todos os anos por quem possui um veículo.

Valor do IPVA 2021 em São Paulo

Veja a tabela de preços do IPVA de acordo com o tipo de veículo:

Veículos movidos à gasolina e os bicombustíveis: 4% sobre o valor venal

Veículos usados que utilizam exclusivamente álcool, eletricidade ou gás: alíquota de 3%

Veículos novos com essas mesmas especificações de combustível em Nota Fiscal, adquiridos a partir de 15/01/21: alíquota de 4%

Picapes de cabine dupla: alíquota de 4%

Ônibus, micro-ônibus, motocicletas, motonetas, quadriciclos e similares: alíquota de 2%

Caminhões: alíquota de 1,5%

Nota-se que, quem pagar o IPVA 2021 em São Paulo, em cota única no mês de janeiro terá desconto de 3%. Além disso, é possível parcelar o pagamento em até três vezes.

Calendário de pagamento

Então, veja o calendário de pagamento do IPVA 2021 em São Paulo para automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares. A saber, ao pagar em cota única até a data de vencimento da primeira parcela, há desconto. Ao fazer isso até a data da segunda parcela, não há desconto.

Placa de final 1: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 07/01, da 2ª parcela em 09/02 e da 3ª em 09/03

Placa de final 2: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 08/01, da 2ª parcela em 10/02 e da 3ª em 10/03

Placa de final 3: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 11/01, da 2ª parcela em 11/02 e da 3ª em 11/03

Placa de final 4: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 12/01, da 2ª parcela em 12/02 e da 3ª em 12/03

Placa de final 5: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 13/01, da 2ª parcela em 18/03 e da 3ª em 15/04

Placa de final 6: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 14/01, da 2ª parcela em 19/03 e da 3ª em 16/03

Placa de final 7: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 15/01, da 2ª parcela em 22/02 e da 3ª em 17/03

Placa de final 8: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 18/01, da 2ª parcela em 23/02 e da 3ª em 18/03

Placa de final 9: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 19/01, da 2ª parcela em 24/02 e da 3ª em 19/03

Placa de final 0: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 20/01, da 2ª parcela em 25/02 e da 3ª em 23/03

Ademais, para caminhões o calendário de pagamento do IPVA 2021 em São Paulo é diferente. Para todos os proprietários de caminhão, o vencimento da cota única sem desconto ocorre em 15 de abril. Ao passo que o vencimento da segunda parcela é em 15 de junho, e da terceira em 15 de setembro. Veja as datas para a cota única com desconto e para a primeira parcela:

Placa de final 1: vencimento cota única com desconto em 07/01 e da 1ª parcela em 09/03

Placa de final 2: vencimento cota única com desconto em 08/01 e da 1ª parcela em 10/03

Placa de final 3: vencimento cota única com desconto em 11/01 e da 1ª parcela em 11/03

Placa de final 4: vencimento cota única com desconto em 12/01 e da 1ª parcela em 12/03

Placa de final 5: vencimento cota única com desconto em 13/01 e da 1ª parcela em 15/03

Placa de final 6: vencimento cota única com desconto em 14/01 e da 1ª parcela em 16/03

Placa de final 7: vencimento cota única com desconto em 15/01 e da 1ª parcela em 17/03

Placa de final 8: vencimento cota única com desconto em 18/01 e da 1ª parcela em 18/03

Placa de final 9: vencimento cota única com desconto em 19/01 e da 1ª parcela em 19/03

Placa de final 0: vencimento cota única com desconto em 20/01 e da 1ª parcela em 22/03

