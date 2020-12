Calendário do IPVA 2021: confira datas para diferentes estados

O Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) deve ser pago todos os anos por quem possui um veículo. Ele é cobrado pelos governos estaduais. Sendo assim, alguns estados já publicaram os calendários do IPVA 2021. Veja a seguir as datas para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia.

Calendário do IPVA 2021 no Rio de Janeiro

Quem tem veículo do estado do Rio de Janeiro e pagar o IPVA 2021 à vista, em cota única, terá 3% de desconto no valor do imposto. O primeiro vencimento ocorre no dia 21 de janeiro, para placa de final 0. Veja todas as datas:

Placa de final 0: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 21/01, da 2ª parcela em 22/02 e da 3ª em 24/03

Placa de final 1: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 22/01, da 2ª parcela em 23/02 e da 3ª em 25/03

Placa de final 2: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 25/01, da 2ª parcela em 24/02 e da 3ª em 26/03

Placa de final 3: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 26/01, da 2ª parcela em 25/02 e da 3ª em 29/03

Placa de final 4: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 27/01, da 2ª parcela em 26/02 e da 3ª em 30/03

Placa de final 5: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 28/01, da 2ª parcela em 01/03 e da 3ª em 05/04

Placa de final 6: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 29/01, da 2ª parcela em 02/03 e da 3ª em 06/04

Placa de final 7: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 01/02, da 2ª parcela em 03/03 e da 3ª em 07/04

Placa de final 8: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 02/02, da 2ª parcela em 04/03 e da 3ª em 08/04

Placa de final 9: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 03/02, da 2ª parcela em 05/03 e da 3ª em 09/04

Minas Gerais

Em seguida, em Minas Gerais o calendário do IPVA 2021 tem início no dia 18 de janeiro e término em 24 de março. É possível parcelar o pagamento em até três vezes para valores acima de R$ 150. Ao passo que, quem quitar à vista tem desconto de 3%.

Placa de final 1 e 2: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 18/01, da 2ª parcela em 18/02 e da 3ª em 18/03

Placa de final 3 e 4: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 19/01, da 2ª parcela em 19/02 e da 3ª em 19/03

Placa de final 5 e 6: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 20/01, da 2ª parcela em 22/02 e da 3ª em 22/03

Placa de final 7 e 8: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 21/01, da 2ª parcela em 23/02 e da 3ª em 23/03

Placa de final 9 e 0: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 22/01, da 2ª parcela em 24/02 e da 3ª em 24/03

Rio Grande do Sul

A partir desta quarta-feira (16), quem tem veículo no Rio Grande do Sul pode pagar o IPVA 2021. Para pagamentos até o fim do ano, há desconto de 3%. Para proprietários de veículos que tiverem os descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão o desconto pode chegar a 25,05%. Além disso, também é possível pagar até três parcelas com desconto.

Placa de final 1: vencimento em 01/04

Placa de final 2: vencimento em 05/04

Placa de final 3: vencimento em 07/04

Placa de final 4: vencimento em 09/04

Placa de final 5: vencimento em 12/04

Placa de final 6: vencimento em 14/04

Placa de final 7: vencimento em 16/04

Placa de final 8: vencimento em 19/04

Placa de final 9: vencimento em 23/04

Placa de final 0: vencimento em 26/04

Bahia

Por fim, o calendário do IPVA 2021 na Bahia começa em 30 de março e termina em 30 de setembro. Nesse estado, há redução do imposto em 5% para carros de passeio. Ao passo que, quem pagar em cota única até 10 de fevereiro terá 10% de desconto.

Placa de final 1: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 30/03, da 2ª parcela em 29/04 e da 3ª em 28/05

Placa de final 2: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 31/03, da 2ª parcela em 30/04 e da 3ª em 31/05

Placa de final 3: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 29/04, da 2ª parcela em 27/05 e da 3ª em 29/06

Placa de final 4: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 30/04, da 2ª parcela em 28/05 e da 3ª em 30/06

Placa de final 5: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 27/05, da 2ª parcela em 29/06 e da 3ª em 29/07

Placa de final 6: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 28/05, da 2ª parcela em 30/06 e da 3ª em 30/07

Placa de final 7: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 29/06, da 2ª parcela em 29/07 e da 3ª em 30/08

Placa de final 8: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 30/06, da 2ª parcela em 30/07 e da 3ª em 31/08

Placa de final 9: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 29/07, da 2ª parcela em 30/08 e da 3ª em 29/09

Placa de final 0: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 30/07, da 2ª parcela em 31/08 e da 3ª em 30/09

