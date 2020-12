IPVA mais caro de São Paulo é uma McLaren Senna de R$ 6,8 milhões

Uma McLaren Senna Coupe, ano 2019, é o carro que terá o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) mais caro do estado de São Paulo em 2021. De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, há 4 unidades licenciadas do modelo, avaliado em R$ 6.816.116.

Os proprietários dos esportivos terão que arcar com R$ 272,6 mil referente ao imposto.

McLaren Senna

Os engenheiros da McLaren afirmam que o Senna é o carro mais direto e ágil que eles já construíram, e foi feito especificamente para estabelecer novos padrões de referência na pista. Batizado em homenagem ao famoso piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, este hipercarro consome o asfalto com velocidade e intensidade alucinantes.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O modelo básico Senna é legal para as ruas, mas seu motor barulhento e a completa falta de espaço para carga deixam claro que esse monstro se sente mais à vontade nas pistas de corrida. O fato de os números de produção do carro serem muito limitados sugere que seu valor irá, com o tempo, valorizar. Portanto, pode-se argumentar que o Senna oferece mais do que apenas uma experiência de direção extremamente emocionante; também é um bom investimento.

O modelo básico é motivado por um V-8 biturbo de 4,0 litros que gera 789 cavalos de potência. O McLaren Senna atinge 200 km / h em 6,8 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 340 km / h.

IPVA mais caro de São Paulo

Os contribuintes podem pagar o imposto em cota única de janeiro, com desconto de 3%, ou parcelar o tributo em três vezes. Também é possível quitar o imposto no mês de fevereiro de maneira integral, sem desconto.

As datas de vencimento são de acordo com o final da placa do veículo. A seguir, veja o calendário de pagamento do IPVA 2021 para automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares:

Final da placa Cota única ou primeira parcela 2ª cota 3ª cota 1 e 2 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 3 e 4 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 5 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 6 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 7 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 8 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 9 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 0 31/08/2021 30/09/2021 29/10/2021