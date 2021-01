Licenciamento 2021 em SP: saiba quem deve pagar R$ 32,89 a mais

Quem comprar carro 0 km a partir do dia 15 de janeiro em São Paulo, terá que pagar R$ 32,89 a mais no licenciamento 2021. A informação foi divulgada pelo Detran-SP, o pagamento antecipado ficará disponível até 31 de março. Ao passo que, o calendário anual vai de abril a dezembro para os veículos em geral, e de setembro a dezembro para os caminhões.

Qual o valor do licenciamento 2021?

De acordo com o Detran-SP, o valor da taxa de licenciamento em 2021 é de R$ 98,91 para quem comprar veículos 0 km até o dia 14 de janeiro. A partir do dia 15 de janeiro, o valor sobe para R$ 131,80, um aumento de R$ 32,89. Para carros usados, o pagamento continua sendo de R$ 98,91, mesmo sem optar pelo pagamento antecipado.

Quando pagar?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O pagamento antecipado do licenciamento 2021 ficará disponível até o dia 31 de março. Podendo ser pago junto ao Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA).

Também é possível aguardar o calendário anual, que tem início em abril e finaliza em dezembro. Com exceção do cronograma para caminhões e tratores, que começa em setembro e termina em dezembro.

Os prazos máximos para o pagamento são definidos de acordo com o final da placa. Em caso de atraso, se o pagamento não for feito até o último dia útil do mês em questão, o cidadão terá que arcar com multa e juros. Veja os calendários:

Calendário para veículo de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque

Placa de final 1: pagar até 30 de abril

Placa de final 2: pagar até 31 de maio

Placa de final 3: pagar até 30 de junho

Placa de final 4: pagar até 30 de julho

Placa de final 5 e 6: pagar até 31 de agosto

Placa de final 7: pagar até 30 de setembro

Placa de final 8: pagar até 29 de outubro

Placa de final 9: pagar até 30 de novembro

Placa de final 0: pagar até 30 de dezembro

Calendário para caminhões

Placa de final 1 e 2: pagar até 30 de setembro

Placa de final 3, 4 e 5: pagar até 29 de outubro

Placa de final 6, 7 e 8: pagar até 30 de novembro

Placa de final 9 e 0: pagar até 30 de dezembro

Como pagar?

O pagamento do licenciamento 2021 pode ser realizado por meio de internet banking, aplicativo de instituição financeira e em casas lotéricas. Ou ainda em caixa eletrônico nos bancos conveniados. São eles: Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú e Caixa Econômica Federal.

Em São Paulo, o licenciamento anual é feito de forma totalmente online. Sendo assim, o motorista deve indicar que o veículo está regular ao apresentar documento no aplicativo “Carteira Digital de Trânsito” ou por meio de cópia impressa.

Então, é preciso informar o número do Renavam para pagar. Um dia após o pagamento o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) fica disponível para download e impressão no portal do Poupatempo, Detran-SP e Denatran.

Para veículos da categoria de aluguel, é preciso entregar autorização para transporte emitida pelo órgão competente. Em razão da pandemia da Covid-19, o Detran-SP prorrogou o prazo da obrigação para essa autorização. Desse modo, o veículo poderá ser licenciado, porém como forma de segurança, terá um bloqueio administrativo no cadastro até que a mesma seja apresentada.

Leia também: