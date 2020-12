IPVA 2021 em SP: consulte o calendário e veja os valores

Os motoristas já podem consultar os valores e as datas para o pagamento do IPVA 2021 em SP. O calendário e a alíquota dos impostos foram divulgadas pela à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo nesta quinta-feira, 17.

Ainda de acordo com a pasta, o valor do IPVA 2021 em SP ficará em média 6,77% mais barato. O levantamento foi feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que identificou queda nominal nos preços praticados no varejo de 12.046 modelos, de setembro de 2020 comparado com o mesmo período de 2019.

Donos de carro movidos à gasolina e os bicombustíveis recolherão 4% sobre o valor venal. Veículos usados que utilizam exclusivamente álcool, eletricidade ou gás, ainda que combinados entre si, permanecem com a alíquota de 3%. Os veículos novos com essas mesmas especificações de combustível em Nota Fiscal, adquiridos a partir de 15/01/21 terão alíquota de 4% As picapes cabine dupla pagam 4%. Os utilitários (cabine simples), ônibus, micro-ônibus, motocicletas, motonetas, quadriciclos e similares recolhem 2% sobre o valor venal. Os caminhões pagam 1,5%.

Como consultar o valor do IPVA 2021 em SP ?

Os proprietários dos veículos que quiserem conseguem fazer a consulta pela Faixa de IPVA , que consta no Certificado de Registro e Licenciamento, no site da Imprensa Oficial. Além do número que consta atrás do documento, é necessário digitar o ano de fabricação.

Quais são as formas de pagamento?

O IPVA 2021 em SP permite três formas de pagamento. A primeira é por cota única em janeiro, que dá desconto de 3%. A segunda é do pagamento integral em fevereiro, mas sem o desconto. Já a terceira e última é o parcelamento de três vezes, com pagamentos em janeiro, fevereiro e março.

Já os caminhoneiros devem ficar atentos porque dispõem de formas e pagamentos diferentes. Em janeiro, eles podem pagar a cota única com desconto. Já o valor integral, mas sem o desconto, pode ser pago até março. Quem optar pelo parcelamento, tem que realizar os pagamentos das parcelas até março, junho e setembro, respectivamente.

Como efetuar o pagamento?

Para efetuar o pagamento , os proprietários podem ir em uma agência bancária com o Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) e fazer o recolhimento do valor nos terminais de autoatendimento. Ainda é possível fazer o pagamento pela internet. Caixas lotéricas também aceitam o pagamento do IPVA 2021 em SP. Já o pagamento com o cartão de crédito é possível ser feito nas empresas credenciadas à pasta.

Atraso no pagamento

Caso não seja registrado o pagamento do imposto até a data de vencimento, o contribuinte fica sujeito a multa de 0,33% por dia e juros de mora com base na taxa Selic. Após 60 dias, o percentual fixa-se em 20% do valor do imposto.

Se ainda assim a inadimplência ocorrer, o percentual da multa sobe para 40% e o débito será inscrito. Com isso, a Procuradoria Geral do Estado poderá vir a cobrá-lo mediante protesto.

Outra sanção é a inscrição do nome do proprietário no Cadin Estadual, impedindo-o de aproveitar eventual crédito que possua por solicitar a Nota Fiscal Paulista.

Após o prazo para licenciamento, conforme calendário do Detran, a inadimplência do IPVA 2021 em SP não permitirá fazê-lo. Então, o veículo poderá ser apreendido, com multa aplicada e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Calendário do IPVA 2021 em SP

Automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares

Placa com final 1

1° parcela ou cota única com desconto: 7/1/2021

2° parcela ou cota única sem desconto: 9/02/2021

3° parcela: 9/03/2021

Placa com final 2

1° parcela ou cota única com desconto: 08/01/2021

2° parcela ou cota única sem desconto: 10/02/2021

3° parcela: 10/03/2021

Placa com final 3

1° parcela ou cota única com desconto: 11/01/2021

2° parcela ou cota única sem desconto: 11/02/2021

3° parcela: 11/03/2021

Placa com final 4

1° parcela ou cota única com desconto: 12/01/2021

2° parcela ou cota única sem desconto: 12/02/2021

3° parcela: 12/03/2021

Placa com final 5

1° parcela ou cota única com desconto: 13/01/2021

2° parcela ou cota única sem desconto: 18/02/2021

3° parcela: 15/03/2021

Plana com final 6

1° parcela ou cota única com desconto: 14/01/2021

2° parcela ou cota única sem desconto: 19/02/2021

3° parcela: 16/03/2021

Placa com final 7

1° parcela ou cota única com desconto: 15/01/2021

2° parcela ou cota única sem desconto: 22/02/2021

3° parcela: 17/03/2021

Placa com final 8

1° parcela ou cota única com desconto: 18/01/2021

2° parcela ou cota única sem desconto: 23/02/2021

3° parcela: 18/03/2021

Placa com final 9

1° parcela ou cota única com desconto: 19/01/2021

2° parcela ou cota única sem desconto: 24/02/2021

3° parcela: 19/03/2021

Placa com final 0

1° parcela ou cota única com desconto: 20/01/2021

2° parcela ou cota única sem desconto: 25/02/2021

3° parcela: 22/03/2021

Caminhões

Placa com final 1

Cota única com desconto: 7/01/2021

Vencimento da 1° parcela: 09/03/2021

Cota única sem desconto: 15/04/2021

Vencimento da 2° parcela: 15/06/2021

Vencimento da 3° parcela:15/09/2021

Placa com final 2

Cota única com desconto: 08/01/2021

Vencimento da 1° parcela: 10/03/2021

Cota única sem desconto: 15/04/2021

Vencimento da 2° parcela: 15/06/2021

Vencimento da 3° parcela:15/09/2021

Placa com final 3

Cota única com desconto: 11/01/2021

Vencimento da 1° parcela: 11/03/2021

Cota única sem desconto: 15/04/2021

Vencimento da 2° parcela: 15/06/2021

Vencimento da 3° parcela:15/09/2021

Placa com final 4

Cota única com desconto: 12/01/2021

Vencimento da 1° parcela: 12/03/2021

Cota única sem desconto: 15/04/2021

Vencimento da 2° parcela: 15/06/2021

Vencimento da 3° parcela:15/09/2021

Placa com final 5

Cota única com desconto: 13/01/2021

Vencimento da 1° parcela: 15/03/2021

Cota única sem desconto: 15/04/2021

Vencimento da 2° parcela: 15/06/2021

Vencimento da 3° parcela:15/09/2021

Placa com final 6

Cota única com desconto: 14/01/2021

Vencimento da 1° parcela: 16/03/2021

Cota única sem desconto: 15/04/2021

Vencimento da 2° parcela: 15/06/2021

Vencimento da 3° parcela:15/09/2021

Placa com final 7

Cota única com desconto: 15/01/2021

Vencimento da 1° parcela: 17/03/2021

Cota única sem desconto: 15/04/2021

Vencimento da 2° parcela: 15/06/2021

Vencimento da 3° parcela:15/09/2021

Placa com final 8

Cota única com desconto: 18/01/2021

Vencimento da 1° parcela: 18/03/2021

Cota única sem desconto: 15/04/2021

Vencimento da 2° parcela: 15/06/2021

Vencimento da 3° parcela:15/09/2021

Placa com final 9

Cota única com desconto: 19/01/2021

Vencimento da 1° parcela: 19/03/2021

Cota única sem desconto: 15/04/2021

Vencimento da 2° parcela: 15/06/2021

Vencimento da 3° parcela:15/09/2021

Placa com final 0

Cota única com desconto: 20/01/2021

Vencimento da 1° parcela: 22/03/2021

Cota única sem desconto: 15/04/2021

Vencimento da 2° parcela: 15/06/2021

Vencimento da 3° parcela:15/09/2021