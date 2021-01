Onde doar sangue em SP? Veja endereços e requisitos para doação

Com a pandemia da COVID-19, as doações de sangue em São Paulo estão sendo feitas preferencialmente com agendamento online prévio para evitar aglomerações. Em alguns postos o agendamento é obrigatório, em outros é possível doar sem agendar antes, embora seja sempre recomendável que o doador agende sua doação. É possível fazer o agendamento por meio deste link. O cadastro deve ser feito pelo próprio candidato à doação, pois é necessário ter os dados pessoais para realizar o registro.

Segundo dados da Prosangue, os tipos sanguíneos A+ e B+ estão em estado de alerta no banco de sangue. Já os tipos O+, O-, B-, A- estão em estado critico. A última atualização foi feita dia 20/01. Veja onde doar sangue em SP

Requisitos para doar sangue

Quem quiser doar sangue deve atender a alguns requisitos básicos primeiro. Segundo a fundação Prosangue de São Paulo, são eles:

Requisitos básicos – onde doar sangue SP

Estar em boas condições de saúde.

Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, clique para ver documentos necessários e formulário de autorização).

Pesar no mínimo 50kg.

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).

Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação e RNE-Registro Nacional de Estrangeiro).

Impedimentos temporários

Resfriado: aguardar 7 dias após desaparecimento dos sintomas.

Gravidez.

90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana.

Amamentação (se o parto ocorreu há menos de 12 meses).

Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação.

Tatuagem / maquiagem definitiva nos últimos 12 meses.

Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis: aguardar 12 meses.

Qualquer procedimento endoscópico (endoscopia digestiva alta, colonoscopia, rinoscopia): aguardar 6 meses.

(endoscopia digestiva alta, colonoscopia, rinoscopia): aguardar 6 meses. Extração dentária (verificar uso de medicação) ou tratamento de canal (verificar medicação): por 7 dias.

Cirurgia odontológica com anestesia geral: por 4 semanas.

Acupuntura: se realizada com material descartável: 24 horas; se realizada com laser ou sementes: apto; se realizada com material sem condições de avaliação: aguardar 12 meses.

Vacina contra gripe: por 48 horas.

Herpes labial ou genital: apto após desaparecimento total das lesões.

Herpes Zoster: apto após 6 meses da cura (vírus Varicella Zoster).



Brasil : estados como Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins são locais onde há alta prevalência de malária. Quem esteve nesses estados deve aguardar 12 meses para doar, após o retorno.



: estados como Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins são locais onde há alta prevalência de malária. Quem esteve nesses estados deve aguardar 12 meses para doar, após o retorno. EUA : quem esteve nesse país deve aguardar 30 dias para doar, após o retorno.



: quem esteve nesse país deve aguardar 30 dias para doar, após o retorno. Europa : quem morou na Europa após 1980, verificar aptidão para doação no (11) 4573-7800.



: quem morou na Europa após 1980, verificar aptidão para doação no (11) 4573-7800. Malária : quem esteve em países com alta prevalência de malária deve aguardar 12 meses após o retorno para doar. (critério semelhante ao dos estados brasileiros com prevalência elevada de malária).



: quem esteve em países com alta prevalência de malária deve aguardar 12 meses após o retorno para doar. (critério semelhante ao dos estados brasileiros com prevalência elevada de malária). Febre Amarela : quem esteve em região onde há surto da doença deve aguardar 30 dias para doar, após o retorno; se tomou a vacina, deve aguardar 04 semanas; se contraiu a doença, deve aguardar 6 meses após recuperação completa (clínica e laboratorial).



Coronavírus – Onde doar sangue em SP



: quem esteve em região onde há surto da doença deve aguardar 30 dias para doar, após o retorno; se tomou a vacina, deve aguardar 04 semanas; se contraiu a doença, deve aguardar 6 meses após recuperação completa (clínica e laboratorial). Candidatos que apresentaram infecção pelo COVID-19 são considerados inaptos por um período de 30 dias, após recuperação clínica completa (assintomáticos).

Candidatos que tiveram contato direto (domiciliar ou profissional) com casos suspeitos ou confirmados de contaminação por coronavírus devem aguardar 14 dias após o último dia de contato, para realizar a doação de sangue.

Profissionais da saúde (médicos, enfermeiros entre outros) que tiveram contato direto (domiciliar ou profissional) com pacientes devem aguardar 14 dias após o último dia de contato, para realizar a doação de sangue.

Impedimentos definitivos

Hepatite após os 11 anos de idade. *

Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue: Hepatites B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I e II e Doença de Chagas.

Uso de drogas ilícitas injetáveis.

Malária.

Mal de Parkinson.

Intervalo entre doações

Homens – 60 dias (máximo de 04 doações nos últimos 12 meses).

Mulheres – 90 dias (máximo de 03 doações nos últimos 12 meses).

Onde doar sangue em SP?

Posto clínicas

Endereço: Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar – Cerqueira César – São Paulo

De segunda a sexta, das 8 às 18h00

Sábados, feriados e emendas, das 8 às 17h00

Fechado aos domingos

Posto Dante Pazzanese

Endereço: Dr. Dante Pazzanese, 500 – Ibirapuera – São Paulo

Segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 8 às 13h00 (somente com agendamento)

Fechado às quartas-feiras, sábados, domingos e feriados

Posto Regional de Osasco

Endereço: Ari Barroso, 355 – Presidente Altino – Osasco

De segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30

Sábados, das 8 às 16h00

Fechado aos domingos e feriados

Posto Barueri – Onde doar sangue em SP

Endereço: Angela Mirella, 354 Térreo – Jd. Barueri – Barueri

De segunda a sexta-feira, das 8 às 16h00 (somente com agendamento)

Fechado aos sábados, domingos e feriados

Posto Mandaqui

Endereço: Voluntários da Pátria, 4227 – Mandaqui – São Paulo

De segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30

Fechado aos sábados, domingos e feriados

Posto Stella Maris

Endereço: Maria Cândida Pereira, 568 – Itapegica – Guarulhos

De segunda a sexta-feira, das 8 às 16h00

Fechado aos sábados, domingos e feriados