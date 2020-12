Parques de São Paulo vão ficar fechados na fase vermelha

Os parques de São Paulo vão ficar fechados nos feriados de natal e ano-novo.

A decisão foi tomada como medida restritiva para reduzir a contaminação por COVID-19 durante o final do ano. Na última terça (22), o governo de São Paulo decidiu que nos dias 25, 26 e 27 deste dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro de 2021, todas as cidades do estado deveriam ficar na fase vermelha.

Parques São Paulo

Nos dias 25, 26 e 27 deste dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro de 2021, os parques municipais de São Paulo também estarão fechados.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Alguns parques têm o costume de fechar às segundas-feiras, como o Jardim da Luz, estes se manterão assim. Já os demais parques administrados pela prefeitura funcionarão normalmente entre 28 e 30 de dezembro.

Na véspera do ano novo, dia 31 de dezembro, haverá restrições e medidas sanitárias para os visitantes que foram aos locais também. Assim como aconteceu no dia 24 deste mês, antes do Natal.

Ingressos

Além disso, unidades de conservação como o parque Estadual do Jaraguá e o parque Estadual da Cantareira, além do Jardim Botânico, Zoológico e Zoo Safari também estarão fechados. Por isso, quem já tinha ingresso para visitas nas unidades de conservação nestas datas poderá reagendar pelo site. Caso a pessoa desista de ir, basta solicitar o cancelamento do pedido também pelo site da compra, a devolução do valor será feita em até 20 dias.

Fase vermelha SP

Como foi anunciado no dia 22, o estado de São Paulo retornou à fase vermelha, temporariamente durante os dias 25, 26 e 27 deste dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro de 2021 para evitar aglomerações durante os eventos de fim de ano. Nessas datas, apenas serviços essenciais estarão abertos, como farmácias e transporte publico. Bares e restaurantes, por exemplo, devem se manter fechados.

A reclassificação do estado está marcada para o dia 7 de janeiro, mas já foi anunciado que nenhum município retornará à fase verde durante o mês de janeiro, devido à alta de casos de COVID-19 em São Paulo.