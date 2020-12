Prefeitura de São Paulo vai realizar shows online na virada de ano

Com a pandemia da COVID-19, a tradicional virada de ano de São Paulo, que ocorre na Avenida Paulista, foi cancelada. O motivo é evitar aglomerações, no último réveillon, cerca de dois milhões de pessoas foram até a via mais famosa da capital comemorar a chegada de 2020. Contudo, a prefeitura organizou shows no dia 31 de dezembro, que serão transmitidos online e ao vivo.

Virada de ano São Paulo

A tecnologia vai ser utilizada para ao público uma sensação de festa no dia 31 de dezembro deste ano. Como as aglomerações estão proibidas a prefeitura de São Paulo fará uma transmissão dos shows ao vivo, além de uma queima de fogos à meia noite.

“Na hora da virada do ano, o público poderá conferir também uma queima de fogos surpresa, que será transmitida de algum lugar da cidade cujo endereço não será anunciado antecipadamente para evitar aglomeração em razão da pandemia de coronavírus”, diz trecho de nota.

Programação

A partir das 17h30, do dia 31 de dezembro, as pessoas já podem começar a curtir os shows de dentro de casa, respeitando o distanciamento social. A transmissão dos shows será feita pela página no Youtube da Secretaria Municipal de Turismo. Para acessá-la, clique aqui.

A programação tem música para todos os gostos, desde funk até gospel. Haverá também a apresentação da escola de samba Águia de Ouro, campeã do carnaval 2020.

Além disso, o governo municipal contratou sucessos antigos do samba como Sandra de Sá e Grupo Fundo de Quintal. Mas também cantores da nova geração do rap como Drik Barbosa e Rashid.

O encerramento das apresentações ficará por conta da dupla sertaneja Maiara e Maraisa. Além de no final, contar com a queima de fogos tradicional.