Previsão do tempo no litoral de SP é de calor intenso no fim de semana

A previsão do tempo no litoral de SP indica outro final de semana com temperaturas elevadas. Segundo o site Climatempo, as cidades enfrentarão calor intenso no sábado e no domingo e, em muitas delas, as temperaturas ultrapassarão os 30°. Apesar do clima quente, também pode haver pancadas de chuva pela tarde e pela noite.

No sábado, 19, as temperaturas entram em elevação. Ainda de acordo com a previsão do tempo no litoral de SP, todas as cidades devem registrar chuva. Domingo, 20, será ainda mais quente e também terá chuva em todos os municípios.

Não haverá variação de clima entre as cidades do litoral sul e do litoral norte, uma vez que as temperaturas registradas nos dois extremos não sofrerão grandes alterações, como mostra a previsão do tempo no litoral de SP.

Veja a previsão do tempo no litoral de SP em cada cidade

Litoral Sul

Bertioga:

Sábado, 19 – Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22° e máxima de 29°

Domingo, 20 -Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23° e máxima de 34°

Guarujá

Sábado, 19 -Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite, Mínima de 23° e máxima de 29°

Domingo, 20 -Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24° e máxima de 34°

Santos

Sábado, 19 – Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23° e máxima de 29°

Domingo, 20 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24°e máxima de 34°

São Vicente

Sábado, 19 – Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23° e máxima de 29°

Domingo, 20 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24° e máxima de 34°

Praia Grande

Sábado, 19 – Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23° e máxima de 29°

Domingo, 20 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24° e máxima de 34°

Mongaguá

Sábado, 19 – Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22° e máxima de 29°

Domingo, 20 -Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23° e máxima de 34°

Itanhaém

Sábado, 19 – Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22° e máxima de 29°

Domingo, 20 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23° e máxima de 34°

Peruíbe

Sábado, 19 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21° e máxima de 33°

Domingo, 20 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22° e máxima de 30°

Iguape

Sábado, 19 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.Mínima de 20° e máxima de 33°

Domingo, 20 -Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21° e máxima de 30°

Ilha Comprida

Sábado, 19 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.Mínima de 20° e máxima de 33°

Domingo, 20 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21° e máxima de 30°

Cananéia

Sábado, 19 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21° e máxima de 33°

Domingo, 20 -Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 30°

Litoral Norte

Ubatuba

Sábado, 19 – Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20° e máxima de 32°

Domingo, 20 -Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 20° e máxima de 34°

Caraguatatuba

Sábado, 19 – Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21° e máxima de 32°

Domingo, 20 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 21° e máxima de 34°

São Sebastião

Sábado, 19 – Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23° e máxima de 28°

Domingo, 20 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24° e máxima de 34°

Ilhabela

Sábado, 19 – Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23° e máxima de 26°

Domingo, 20 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24° e máxima de 34°