Previsão do tempo no litoral de SP indica fim de semana com calor intenso

A previsão do tempo no litoral de SP indica um fim de semana com calor intenso, segundo aponta o site meteorológico Climatempo. Apesar das temperaturas elevadas, de sexta (11) a sábado (12) algumas cidades terão pancadas de chuva.

Na sexta-feira (11) as temperaturas entram em elevação, até atingirem seu ponto máximo no domingo (13), que será o dia mais quente. Em algumas cidades a temperatura chega a ultrapassar os 30°, de acordo com a previsão do tempo no litoral de SP.

Ano Novo em Ubatuba: veja o que muda no Reveillon de 2021

No litoral sul, o clima será um pouco mais quente. Já no litoral norte, as temperaturas máximas serão menores, no entanto, também fará calor.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja a previsão do tempo no litoral de SP para cada cidade

Bertioga

Sexta-feira, 11: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19° e máxima de 28°

Sábado, 12: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 20° e máxima de 29°

Domingo, 13: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 21° e máxima de 31°

Guarujá

Sexta-feira, 11: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 28°

Sábado, 12: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 21° e máxima de 29°

Domingo, 13: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite Mínima de 22° e máxima de 31°

Santos

Sexta-feira, 11: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20°e máxima de 28°

Sábado, 12: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 21° e máxima de 29°

Domingo, 13: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 22° e máxima de 31°

São Vicente

Sexta-feira, 11: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20° e máxima de 28°

Sábado, 12: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 21° e máxima de 29°

Domingo, 13: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 22° e máxima de 31°

Praia Grande

Sexta-feira, 11: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20° e máxima de 28°

Sábado, 12: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 21° e máxima de 29°

Domingo, 13: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 22° e máxima de 31°

Mongaguá

Sexta-feira, 11: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19° e máxima de 28°

Sábado, 12: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 20° e máxima de 29°

Domingo, 13: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 21° e máxima de 31°

Itanhaém

Sexta-feira, 11: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19° e máxima de 28°

Sábado, 12: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 20° e máxima de 30°

Domingo, 13: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 21° e máxima de 32°

Peruíbe

Sexta-feira, 11: Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Mínima de 19° e máxima de 28°

Sábado, 12: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20° e máxima de 32°

Domingo, 13: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21° e máxima de 30°

Iguape

Sexta-feira, 11: Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Mínima de 18° e máxima de 28°

Sábado, 12: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19° e máxima de 32°

Domingo, 13: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20° e máxima de 30°

Ilha Comprida

Sexta-feira, 11: Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Mínima de 18° e máxima de 28°

Sábado, 12: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19° e máxima de 32°

Domingo, 13: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20° e máxima de 30°

Cananéia

Sexta-feira, 11: Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Mínima de 19° e máxima de 28°

Sábado, 12: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20° e máxima de 32°

Domingo, 13: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21° e máxima de 30°

Ubatuba

Sexta-feira, 11: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18°e máxima de 27°

Sábado, 12: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20° e máxima de 29°

Domingo, 13: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 21° e máxima de 31°

Caraguatatuba

Sexta-feira, 11: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19° e máxima de 27e

Sábado, 12: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21° e máxima de 29°

Domingo, 13: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 22° e máxima de 31°

São Sebastião

Sexta-feira, 11: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite, Mínima de 20° e máxima de 27°

Sábado, 12: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 21° e máxima de 28°

Domingo, 13: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 22° e máxima de 30°

Ilhabela

Sexta-feira, 11: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20° e máxima de 25°

Sábado, 12: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 21°e máxima de 26°

Domingo, 13: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 22° e máxima de 28°