Previsão do tempo SP: fim de semana terá calor acima dos 30ºC

Após dias com o tempo instável na Capital Paulista, o fim de semana na Capital vai deve ser de calor acima dos 30ºC e baixa umidade do ar. Chuva? só na semana que vem. Acompanhe a seguir, a previsão do tempo SP para sábado (28/11) e domingo (29/11). As informações são do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Pelo interior do Estado temperaturas de de 35°C a 37°C vão ser observadas durante o fim de semana.

Qual a previsão do tempo SP para sábado (28/11)?

O sábado terá uma madrugada com termômetros em torno dos 20°C, gerando sensação de abafamento. No decorrer do dia, poucas nuvens e chuvas rápidas de forma isolada no período da tarde. A temperatura máxima mais uma vez deve atingir os 32°C, enquanto as menores taxas de umidade se mantêm acima dos 32%.

Máxima 32°C

Mínima 20°C

Umidade relativa do ar: mínima 32%

Domingo (29/11)

O domingo (29) promete ser ensolarado e quente na Capital e região RMSP. Na madrugada, céu com poucas nuvens e temperatura mínima de 19°C. Ao longo do dia, predomínio de sol, temperatura máxima prevista em torno dos 32°C com índices de umidade do ar entre 30% e 90%. As simulações atmosféricas apontam para um dia sem previsão de chuvas.

Máxima 32°C

Mínima 19°C

Umidade relativa do ar: mínima 30%

Classificação da umidade do ar – previsão do tempo SP

Entre 21 e 30%, estado de Atenção. Cuidados a serem tomados:

Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas;

Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, molhamento de jardins, etc.;

Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas, etc.;

Consumir água à vontade.

Entre 12 e 20% – Estado de Alerta

Observar as recomendações do estado de atenção;

Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas;

Evitar aglomerações em ambientes fechados;

Usar soro fisiológico para olhos e narinas.

Abaixo de 12% – Estado de Emergência

Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;

Determinar a interrupção de qualquer atividade ao ar livre entre 10 e 16 horas como aulas de educação física, coleta de lixo, entrega de correspondência, etc.;

Determinar a suspensão de atividades que exijam aglomerações de pessoas em recintos fechados como aulas, cinemas, etc., entre 10 e 16 horas;

Durante as tardes, manter com umidade os ambientes internos, principalmente quarto de crianças, hospitais, etc.

