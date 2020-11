Eleições 2020: segundo turno será no dia 29 de novembro

O segundo turno das Eleições 2020 será realizado no próximo domingo, dia 29 de novembro. O horário estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o mesmo do primeiro turno: das 7h às 17h. Lembrando que devido a pandemia do coronavírus, o horário preferencial a idosos será das 7h às 10h.

2º turno será em cidades com mais de 200 mil eleitores

Ao todo, 57 cidades brasileiras com mais de 200 mil eleitores não conseguiram eleger um candidato no primeiro turno, e participarão do segundo turno. O número representa 60% do total de 95 municípios onde havia a possibilidade de uma segunda rodada de votação neste ano

Veja quais capitais que terão segundo turno no Brasil

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Destes 57 municípios que tem eleições agendadas para o segundo turno, 18 são capitais brasileiras. Apenas duas cidades do estado do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Volta Redonda, estão com situação indefinida e tem candidatos ‘sub judice’, ou seja, candidatos a prefeito que tiveram candidaturas indeferidas mas ainda estão recorrendo para poder participar do pleito.

Em Macapá, onde as Eleições 2020 foram suspensas devido ao incêndio na subestação principal do Estado do Amapá, nas últimas semanas, o escrutínio será no próximo dia 6 de dezembro. Caso haja segundo turno em Macapá, a data estipulada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Amapá (TRE-AP) foi 20 de dezembro.

O procedimento para o segundo turno será o mesmo. Os eleitores deverão usar máscara, levar caneta para prevenção da transmissão do coronavírus e respeitar o limite do distanciamento social.

Guia Eleições 2020

Eleições 2020: eleitores não podem ser presos a partir de amanhã

Eleições 2020: apenas 6% dos vereadores eleitos são negros

Eleições 2020 SP: propagandas no rádio e TV começam nesta sexta (20)