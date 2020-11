Previsão do tempo SP indica chuva na 1° semana de dezembro

A previsão do tempo SP indica que os paulistanos vão continuar enfrentando calor intenso no início de dezembro. Os dias quentes registrados nas últimas semanas vão se arrastar para o começo do mês, com máximas ultrapassando a casa dos 30° em quase todos os dias. Apesar das temperaturas elevadas, a chuva também marcará presença ao longo da semana. As informações são do Climatempo.

A tendência é que os dias comecem com temperaturas amenas, mas que vão se elevando com o passar das horas, até atingirem seu pico. Já as pancadas de chuva devem começar pela tarde em algumas dias, mas em outros há probabilidade de chover a qualquer momento. A umidade relativa do ar deve ficar entre 36% e 81% durante a semana.

Uma curiosidade sobre a previsão do tempo SP no início do mês é que com a probabilidade de chuva e sol há grandes chances de formação de arco-íris até quinta-feira, 3.

Previsão do tempo SP para terça-feira (1/12)?

A previsão do primeiro dia do mês de dezembro é de sol e muitas nuvens, no entanto, há 90% de chances de chover a qualquer hora. Os termômetros devem marcar mínima de 20° e máxima de 29°, sendo, portanto, o único dia da semana que não ultrapassará os 30°.

Quarta-feira (2/12)

A quarta-feira, 2, também se inicia com sol e muitas nuvens, mas à tarde e à noite a probabilidade de chuva é de 67%. A menor temperatura deve ser 20° e a maior, 30°.

Previsão do tempo SP para Quinta-feira (3/12)

A quinta-feira, 3, deve ser o dia mais quente da semana, com sol e algumas nuvens de manhã. A previsão de chuva é de 67% para o dia e à noite, no entanto, será rápida. A mínima é de 21° e a máxima de 31°.

Sexta-feira (4/12)

A sexta-feira, 4, também será de calor, com sol e muitas nuvens durante o dia. Haverá períodos nublados e 90% de chances de chover a qualquer hora do dia.