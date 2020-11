Bruno Covas, do PSDB, é reeleito prefeito de São Paulo

Eleições SP 2020 – Bruno Covas, do PSDB, foi reeleito neste domingo (29) prefeito de São Paulo para os próximos quatro anos. O vice de Covas é o atual vereador Ricardo Nunes (MDB).

Bruno Covas é reeleito São Paulo

Bruno Covas nasceu na cidade de Santos em 1980, e em 1995 mudou-se para São Paulo, onde estudou no colégio Bandeirantes. É formado em direito pela Universidade de São Paulo e em economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Logo em 1998 já se filiou ao PSDB, partido que permanece até hoje, e não saiu da vida política.

Em outubro de 2016 foi eleito vice-prefeito da cidade de São Paulo, na chapa de João Doria. Como Dória renunciou para se candidatar ao governo do estado, Covas assumiu, portanto, a prefeitura da capital em 2018.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Durante o tempo que ficou como prefeito, Covas enfrentou a crise de saúde e econômica do coronavírus. Por isso, o candidato aplicou medidas de prevenção e proteção contra o novo vírus. Covas manteve uma quarentena de aproximadamente três meses na capital paulista e em junho começou as flexibilizações na cidade.

Propostas para São Paulo

Conhecido por querer implementar, nas represas da cidade, o transporte em barcos integrado ao Bilhete Único, Covas tem um plano com 46 páginas e 10 eixos diferentes. Em um deles, ele fala em fazer com que cada macrorregião da cidade tenha uma área aberta durante 24 horas a fim de estimular a atividade noturna.

Segundo seu projeto, o objetivo de Covas é levar a cidade de São Paulo a um novo patamar de desenvolvimento social, econômico e urbano. Tem um programa de proteção para garantir o futuro de crianças e adolescentes. Pretende ampliar a rede de saúde pública. Além de buscar reverter as desigualdades sociais e aumentar o crescimento econômico em São Paulo. Seu projeto conta com melhorias na infraestrutura urbana também. Além disso, quer a diminuição do peso do estado, com privatizações. Além disso, também pretende facilitar a vida de quem quer empreender na cidade.