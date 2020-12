Previsão do Tempo SP indica chuva e máxima de 30ºC na virada do ano

Os paulistanos deverão passar a virada do ano sob chuva. É o que diz a Previsão do Tempo SP para o último dia do ano de 2020. Apesar da virada chuvosa, o sol deve aparecer no primeiro dia de 2021. Veja a previsão completa para a Capital de São Paulo na virada. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Previsão do Tempo SP para quinta-feira (31/12)

No dia 31 haverá nuvens encobertas de chuvisco desde cedo. Esse clima não dará trégua e ficará assim até a ceia de fim de ano, à noitinha.

Máxima: 29°C

Mínima: 20°C

Sexta-feira (01/01)

Já no dia 1° de janeiro de 2021, feriado do Dia Mundial da Paz e primeiro dia do ano, as expectativas climáticas serão mais amenas para a Previsão do Tempo SP. Haverá muitas nuvens porém as chuvas estarão isoladas. O Sol também deve aparecer para abrilhantar o início de um novo ano.

Máxima: 25°C

Mínima: 18°C

Como será o tempo no primeiro fim de semana de 2021

Já no primeiro fim de semana de 2021, a previsão para a cidade de São Paulo é de dia nublado, porém com sol. No sábado (02) a máxima será de 24° e a mínima 17°. Apesar do sol, as nuvens estarão encobertas por nuvens e pode haver pancadas de chuva no fim do dia. A umidade relativa do ar vai oscilar entre 95% e 40%.

E o primeiro domingo de 2021 (03) o dia será mais nublado que o sábado. O sol pode não surgir tão radiante e as temperaturas serão mais baixas, com máxima 20° e mínima 17°. A umidade para o domingo ficará entre 70% e 100%.

Apesar a boa umidade do ar, a previsão do tempo SP na maior cidade do Brasil estará propício para uma boa leitura, chá quente e boas energias para o ano que se inicia.