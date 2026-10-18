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Que horas é a manifestação de Flávio Bolsonaro na Paulista hoje?

Concentração é perto do MASP

Escrito por Anny Malagolini
manifestação de Flávio Bolsonaro hoje © Maura Martins/TV Brasil.
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A manifestação de Flávio Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, está prevista para começar às 11h deste domingo (18). O ato reúne apoiadores do candidato do PL à Presidência da República a uma semana do segundo turno das eleições de 2026.

Onde será a manifestação de Flávio Bolsonaro hoje?

O ato será realizado na Avenida Paulista, com concentração nas proximidades do MASP (Museu de Arte de São Paulo). A programação prevê a participação de Flávio Bolsonaro em um caminhão aberto, em um percurso pela avenida, acompanhado de aliados políticos e apoiadores. Entre os nomes esperados estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

A mobilização foi convocada nas redes sociais e ocorre na reta final da campanha para o segundo turno, marcado para o próximo domingo, 25 de outubro.

De acordo com a campanha do candidato, a manifestação busca mobilizar eleitores e reforçar o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro antes da votação decisiva. O evento ocorre uma semana depois de uma manifestação em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também na Avenida Paulista.

A organização informou à Prefeitura de São Paulo uma estimativa de público de 20 mil pessoas. O número representa uma previsão dos organizadores, e não a quantidade de participantes confirmada.

Além da manifestação, Flávio Bolsonaro tem participação prevista no debate presidencial da Band neste domingo (18), às 20h. O encontro será realizado na reta final da disputa com Lula pelo Palácio do Planalto.

O segundo turno das eleições presidenciais está marcado para 25 de outubro, quando os eleitores voltarão às urnas para escolher o próximo presidente da República.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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