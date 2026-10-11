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Que horas é a manifestação na Paulista com o Lula hoje

Véspera de feriado será marcado por atos políticos

Escrito por Anny Malagolini
manifestação lula paulista hoje Foto: redes sociais
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O ato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Avenida Paulista, em São Paulo, está previsto para começar às 12h deste domingo (11). A manifestação integra a agenda de campanha do segundo turno e deve reunir aliados políticos, entre eles o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).

Onde será o ato de Lula neste domingo?

A manifestação de Lula será realizado em frente ao MASP (Museu de Arte de São Paulo), na Avenida Paulista, na região do vão livre do museu. A concentração dos manifestantes está prevista para as 11h, e Lula deve chegar ao local ao meio-dia, A programação reúne apoiadores e integrantes da campanha petista, que devem aproveitar o encontro para reforçar a mobilização eleitoral.

A participação de Lula ocorre em meio à disputa pela Presidência da República, depois de um primeiro turno apertado. O presidente tenta ampliar o apoio ao seu projeto de reeleição diante do senador Flávio Bolsonaro (PL), que terminou a primeira etapa da votação com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula.

A agenda dos próximos dias também está em fase de definição. Para quarta-feira (14), a previsão é de um ato com caminhoneiros pela manhã, em São Paulo, seguido de uma viagem ao Rio de Janeiro, onde Lula deve participar de uma atividade voltada à saúde.

Na quinta-feira (15), o presidente tem previsão de participar de uma sabatina da TV Globo. Um novo ato político está sendo organizado para sexta-feira (16), também no Rio. Já no domingo seguinte (18), a expectativa é que Lula participe do debate da Band.

Enquanto isso, Flávio Bolsonaro (PL) tem dois compromissos previstos para este domingo (11), em São Paulo. Às 12h, o senador se reúne com prefeitos da Região Metropolitana da capital no Terraço Notiê, localizado no Shopping Light, na região central. A programação prevê que o candidato permaneça no local para um segundo encontro, às 14h, desta vez com vereadores de municípios da Grande São Paulo.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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