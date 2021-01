Veja como renovar a carteira de habilitação pela internet em SP

Motoristas de São Paulo podem renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pela internet. Dessa forma, a renovação remota é feita nos canais digitais do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), na plataforma do Poupatempo. Assim, o serviço está disponível para todo estado e todas as categorias de CNH, para aqueles que não estão com a habilitação suspensa ou cassada.

Devido à pandemia da Covid-19, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) emitiu uma deliberação que prorroga, por tempo indeterminado, a validade das CNH que tinham vencimento a partir de 19 de fevereiro de 2020.

Como renovar a carteira de habilitação pela internet?

Acesse o site do Poupatempo ou baixe o aplicativo Poupatempo Digital selecione a opção “Renovação de CNH” Agende o exame médico em uma clínica credenciada pelo Detran. Motoristas profissionais também devem fazer exame psicológico Após aprovação no exame, o motorista deve pagar a taxa de emissão do documento nos bancos cadastrados (Santander, Banco do Brasil ou Bradesco) Após a conclusão do processo, a versão impressa é encaminhada ao motorista. Para quem deseja a versão digital, basta fazer a solicitação no aplicativo CDT (Carteira Nacional de Trânsito). A validade da CNH digital, que fica armazenada no celular do usuário, é a mesma da impressa e tem o mesmo valor jurídico.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Entretanto, a renovação online não permite a alteração de dados no documento, como nome e categoria. Caso não tenha ocorrido nenhuma mudança na aparência, é possível utilizar a foto da carteira anterior. O serviço de renovação simplificada reaproveita a última coleta biométrica do cidadão (foto, assinatura e digitais) e emite automaticamente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em suma, está apto à renovação simplificada, quem tem CNH vencida ou a vencer em 30 dias, com foto e em situação regular (não estar suspensa ou cassada). Se houver necessidade de alterar dados (nome de casado, endereço, entre outros), bem como de nova coleta biométrica, ou caso o sistema identifique algum impedimento, o processo deverá ser efetuado presencialmente.

Quais as condições para renovar a CNH pela internet?

Segundo o Detran, então, as condições para a renovação da CNH pela internet são:

Ter habilitação com foto e em situação regular (nem suspensa, nem cassada).

Estar com a habilitação vencida ou a 30 dias do vencimento.

Não ter qualquer processo em andamento.

Não solicitar alteração de dados. Exceto inserção de atividade remunerada, inclusão do nome do pai, do número do RG ou rebaixamento de categoria que podem ser informados

pelo sistema.

Para a renovação de CNH das categorias C, D ou E, será exigido exame toxicológico, além do médico e/ou psicológico, caso solicite exercer atividade remunerada.

Quais as taxas para 2021?

Exame médico (aptidão física e mental): taxa de R$ 96,00;

Taxa Detran.SP de emissão da CNH com o custo de envio pelo correio (R$ 11,00): taxa de R$ 59,00 até 14/01, e R$ 107,00 a partir de 15/01;

Taxa de avaliação psicológica, quando solicitada pelo médico ou quando o motorista exercer atividade remunerada com o veículo (pague ao psicólogo): taxa de R$ 112,00;

Exame toxicológico – apenas para renovação da CNH das categorias C, D ou E: consulte um laboratório credenciado pelo Denatran e pague o exame à própria empresa.

No momento, o site do Detran-SP informa que haverá a retomada gradual do serviço de renovação de CNH, fornecido de forma online (Renovação Simplificada) sem a necessidade do comparecimento a uma unidade de atendimento Detran.SP ou Poupatempo. Neste momento, contudo, não haverá impressão da CNH em papel, e que esta estará disponível em sua versão digital para download no aplicativo “CDT – Carteira Digital de Trânsito”.

Leia também:

IPTU e IPVA: saiba se é melhor pagar à vista ou parcelar

Seguro de carro: veja o que influencia o preço e como pagar menos