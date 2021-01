Saiba onde nasceu o primeiro bebê de 2021 do Brasil

Enquanto muitos comemoravam a virada do ano em suas casas e até mesmo observavam os fogos de artifício que anunciavam a chegada do ano novo, nascia Giuseppe, o primeiro bebê de 2021. Ele nasceu nos primeiros minutos do ano novo às 0h26 desta sexta-feira (1°) na maternidade Santa Isabel em Bauru, interior de São Paulo.

Primeiro bebê de 2021

O primeiro bebê de 2021 é o segundo filho do casal Nicole Aparecida Azevedo Araújo, de 21 anos e de Jair Felipe Leme da Silva, de 26. Giuseppe, que é o segundo filho do casal, nasceu de parto natural e pesando 50 cm e pesando 3,324 kg.

Segundo informações do G1, no momento do parto, o pai do primeiro bebê de 2021, precisou sair para dar atenção para o outro filho do casal, de 2 anos, que estava chorando na recepção.

Com isso, a mamãe do primeiro bebê de 2021, Nicole, teve de seguir com o parto sem a companhia do marido. Porém, contou com o apoio de toda equipe do Centro de Parto Natural da Maternidade Santa Isabel, que fica no centro de Bauru.