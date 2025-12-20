Última Tardezinha do ano acontece hoje em São Paulo; veja horário e local

Hoje é o último dia da turnê Tardezinha em São Paulo. O projeto idealizado por Thiaguinho se despede da capital paulista neste sábado, 20 de dezembro, com um grande show no Autódromo de Interlagos, encerrando um ciclo histórico de dez anos do evento de pagode.

Que horas começa o Tardezinha hoje

A apresentação marca a segunda passagem da Tardezinha por São Paulo em 2025, dessa vez no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, e começa às 15h.

Para o último show em São Paulo, Interlagos recebeu uma estrutura de grande porte, com palco de grandes dimensões, tecnologia de som e luz, áreas de convivência, ativações de marcas e espaços de alimentação. A expectativa é de uma experiência imersiva, à altura da despedida.

A primeira, realizada em outubro na Arena Anhembi, teve ingressos esgotados. Agora, novamente com entradas encerradas, Interlagos recebe milhares de fãs para uma experiência que começa no meio da tarde e avança pela noite.

Horário e local do último show da Tardezinha em SP

Data: sábado, 20

Local: Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo

Início previsto: a partir do meio da tarde (por volta das 15h), com show se estendendo até a noite



História da Tardezinha de Thiaguinho

Em 2025, A tardezinha completa dez anos e ganha uma turnê comemorativa concebida como o encerramento dessa fase do projeto, segundo a Veja SP. A proposta é revisitar a trajetória construída ao longo da década, reunindo sucessos que marcaram época e celebrando o crescimento do evento.

Neste ano, a turnê passou por 22 cidades, incluindo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Campo Grande, Belém e Manaus. Os shows de São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Campinas estão esgotados.

A Tardezinha é reconhecida por ir além da música. As apresentações duram várias horas, acompanhando o público do pôr do sol até a noite. O repertório mistura hits do samba e do pagode dos anos 1990 e 2000, além de músicas da carreira solo de Thiaguinho e sucessos do Exaltasamba.

Ao longo da década, a Tardezinha ultrapassou as fronteiras do Brasil, com apresentações em países como Estados Unidos, Angola e Austrália, levando o pagode para públicos internacionais.

Um dos sócios, Rafael Zulu, destaca a importância da iniciativa de manter uma escola de música no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. “O legado é, daqui a 10, 15 anos, ver uma criança com a vida transformada porque a música salvou”, afirma.