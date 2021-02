BBB21: veja os melhores momentos da festa com Thiaguinho

Na noite desta sexta-feira (26) aconteceu mais uma festa no BBB21. O evento do final de semana e que antecede a formação do quinto paredão do confinamento, contou com show ao vivo de Thiaguinho. Os brothers e sisters foram comunicados sobre o evento horas antes, mas não foram informados sobre se teria atração musical.

Por volta das 20 horas de hoje, a produção disponibilizou figurinos do evento para todos os participantes do reality show. A peças de roupa foram deixadas em um arara na despensa da casa mais vigiada do Brasil ao lado do quarto cordel e próximo a um dos banheiros.

Qual o tema da festa do líder do BBB 21?

A festa de hoje no BBB21 é patrocinada por uma famosa marca de varejo e terá como atração o cantor Thiaguinho. A playlist de pagode predominou a primeira hora no evento, mas após o show do cantor um DJ da produção animou os participantes com uma lista de músicas que misturam os mais diversos ritmos.

Antes de começar o show, os participantes se produziram nos dois quartos da casa. Camilla de Lucas aproveitou para maquiar João Luiz no quarto colorido. Já no quarto cordel, Sarah e Gilberto conversaram sobre o TOP 10 do BBB21. A sister declarou que dentre as 15 pessoas que ainda estão no jogo, apenas 6 ela gostaria de se juntar na metade do programa. “São pessoas legais, mas os outros eu voto fácil”.

Público participa da festa do BBB21

O evento da semana contou com a interação do público do BBB21. Isso porque, a marca patrocinadora abriu uma votação em que o público escolhe presentes para serem entregues ao participantes durante a festa. O público votou através do site oficial no Gshow.

A marca patrocinadora escolheu as opções de presentes e disponibilizou enquetes no site do reality show. O presentes foram entregues minutos após o encerramento das votações.