Vacina covid-19 em SP: veja a logística do plano de imunização

O plano de vacinação do governo de São Paulo, dirigido por João Doria (PSDB), está previsto para começar sua primeira fase em 25 de janeiro, e pretende aplicar a vacina em nove milhões de pessoas contra a Covid-19 no estado de SP. O governo detalhou nesta segunda-feira (11) como será a logística para o envio de 2 milhões de doses semanais da CoronaVac para municípios.

Preparação dos profissionais de saúde para aplicar

vacina da covid-19 em SP

Serão 18 milhões de doses na primeira fase, já que a vacina é aplicada em duas doses por pessoa. Segundo o governo, 52 mil profissionais de saúde estão sendo treinados para preparar as salas de vacinação, fazer a aplicação e registrá-las no sistema. Além disso, esses profissionais também vão operar a plataforma de cadastro de vacinação e preencher fichas para notificação de farmacovigilância.

Como será feito o transporte das vacinas?

O governo vai contar com caminhões que farão cerca de 70 rotas por semana, a caminho das 645 cidades do estado de São Paulo. Os veículos terão monitoramento de temperatura e rastreamento, além de auditoria sobre volume da carga movimentada. Ao sair do Instituto Butantan, as doses partirão do Centro de Distribuição e Logística do Estado (CDL). Neste local, as vacinas serão armazenadas em 5.200 câmaras de refrigeração, para as quais foram alugados 25 geradores de energia extras.

O governo diz que 25 mil policiais militares serão escalados para fazer a escolta dos caminhões e a segurança nos centros de distribuição e dos pontos que serão usados para a vacinação.

Vacinação na cidade de São Paulo

Na capital paulista, a gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB) afirma que a cidade terá 3 mil postos de vacinação e que a cidade receberá 600 mil doses diárias. A Secretaria Municipal da Saúde está dialogando com clubes como Corinthians, Palmeiras e São Paulo para que seus estádios sejam usados na campanha.

Aplicação da vacina da covid-19 no interior de SP

A partir do Centro de Distribuição e Logística do Estado, as doses da vacina serão enviadas semanalmente para 200 municípios com mais de 30 mil habitantes. As outras 445 cidades que possuem menor população, as vacinas vão para pontos de armazenamento regionais, onde as prefeituras farão a retirada.