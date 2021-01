Veja as datas do Calendário de pagamento do IPVA em SP

Calendário IPVA SP – Dia 18 de janeiro foi o último dia para que proprietários de veículos com placa terminada em 9 de São Paulo paguem o IPVA com desconto em cota única, ou dar a primeira parcela. Amanhã se encerra o prazo para veículos terminados em 0, também de São Paulo.

Os contribuintes podem pagar o imposto em cota única em de janeiro, com desconto de 3%, ou parcelar o IPVA em três vezes. Mas ainda é possível fazer o pagamento em fevereiro, mas sem o desconto.

O valor do IPVA 2021 está disponível para consulta no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Basta colocar o número Renavam e placa do veículo para consultar.

Calendário IPVA SP

São Paulo tem cerca de 26 milhões de veículos. Desses, 17,8 milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA e 7,6 milhões estão isentos por terem mais de 20 anos de fabricação.

O calendário de pagamento é relacionado ao final da placa de cada veiculo, confira as datas de SP:

Mês Janeiro Fevereiro Março Parcela 1º parcela ou cota única com desconto 2º parcela ou cota única sem desconto 3º parcela Placa Dia do vencimento Dia do vencimento Dia do vencimento Final 1 07/01/2021 09/02/2021 09/03/2021 Final 2 08/01/2021 10/02/2021 10/03/2021 Final 3 11/01/2021 11/02/2021 11/03/2021 Final 4 12/01/2021 12/02/2021 12/03/2021 Final 5 13/01/2021 18/02/2021 15/03/2021 Final 6 14/01/2021 19/02/2021 16/03/2021 Final 7 15/01/2021 22/02/2021 17/03/2021 Final 8 18/01/2021 23/02/2021 18/03/2021 Final 9 19/01/2021 24/02/2021 19/03/2021 Final 0 20/01/2021 25/02/2021 22/03/2021

Fonte: Secretaria da Fazenda de São Paulo

Ipva mais barato em SP

O IPVA 2021 será, em média, 6,77% mais barato para proprietários paulistas, segundo levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Carros tiveram um recuo de 7,43%. As camionetes e utilitários tiveram queda de 6,63%, seguidos de motos, com redução de 5,52%. Os preços de venda de caminhões caíram 5,09% e ônibus e micro-ônibus fecharam 4,89% abaixo do valor apurado no ano anterior.

Para pagar o IPVA é preciso ir a alguma agencia bancaria credenciada com o número do Renavam ou pela internet.

Também é possível fazer o pagamento em casas lotéricas ou em sites de empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda.