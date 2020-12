IPVA 2021: veja valores e datas em todos os estados brasileiros

Com a chegada de um novo ano, surgem novas preocupações financeiras, como o pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o famoso IPVA, que é recolhido todo o início de ano em todo o Brasil. A forma de pagamento, porém, é diferente em cada estado e os valores também, uma vez que a alíquota é calculada com base na tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Confira mais informações sobre o IPVA 2021 em cada estado.

Região Sul – IPVA 2021

Rio Grande do Sul

Quem optar por pagar o valor integral do IPVA 2021 até o dia 30 de dezembro de 2020 terá 3% de desconto. Veja o calendário:

Final da Placa Vencimento 1 1/4 2 5/4 3 7/4 4 9/4 5 12/4 6 14/4 7 16/4 8 19/4 9 23/4 0 26/4

O IPVA 2021 no RS também pode ser dividido. O vencimento de cada parcela corresponde ao último dia util de cada mês. Além disso, também é possível ter abatimento do imposto por meio do programa Bom Motorista. Confira:

Motoristas que não levaram multa nos últimos três anos ( entre 1/11/17 a 31/10/2020): terão 15% de desconto;

Motoristas que não levaram multa nos últimos dois anos ( entre 1/11/18 a 31/10/2020): terão 10% de desconto;

Motoristas que não levaram multa durante um ano ( entre 1/11/2020 a 31/10/2020): terão 5% de desconto;

Programa Bom Cidadão

Outro programa que dá desconto no IPVA 2021 é o programa Bom Cidadão para motoristas inscritos. Veja:

O motorista que tiver mais de 150 notas ou mais de estabelecimentos comerciais cadastrados, terá mais desconto de 5%.;

O motorista que tiver mais de 100 a 149 notas de estabelecimentos comerciais cadastrados, terá mais desconto de 3%.;

O motorista que tiver mais de 51 a 99 notas de estabelecimentos comerciais cadastrados, terá mais desconto de 1%.

Santa Catarina e Paraná

Os dois estados ainda não publicaram as datas e os valores de pagamento.

Região Sudeste – IPVA 2021

São Paulo

O valor do IPVA 2021 em SP ficará em média 6,77% mais barato, segundo anunciou o governo. O estado permite o pagamento do imposto com cota única em janeiro, com desconto de 3%, ou o pagamento integral em fevereiro, mas sem desconto. Além disso, também é possível parcelar em 3 vezes. Veja:

Donos de carro movidos à gasolina e os bicombustíveis recolherão 4% sobre o valor venal. Veículos usados que utilizam exclusivamente álcool, eletricidade ou gás, ainda que combinados entre si, permanecem com a alíquota de 3%. Os veículos novos com essas mesmas especificações de combustível em Nota Fiscal, adquiridos a partir de 15/01/21 terão alíquota de 4% As picapes cabine dupla pagam 4%. Os utilitários (cabine simples), ônibus, micro-ônibus, motocicletas, motonetas, quadriciclos e similares recolhem 2% sobre o valor venal. Os caminhões pagam 1,5%.

Final da Placa 1ª Parcela ou Cota única com desconto 2ª Parcela ou Cota única sem desconto 3ª Parcela 1 7/1 9/2 9/3 2 8/1 10/2 10/3 3 11/1 11/2 11/3 4 12/1 12/2 12/3 5 13/1 13/2 13/3 6 14/1 14/2 14/3 7 15/1 15/2 15/3 8 18/1 18/2 18/3 9 19/1 19/1 19/1 0 20/1 20/1 20/1

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, recolhe-se 4% de carros flex, 2% de motos e 1,5% de veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV). O pagamento pode ser feito integralmente, com desconto de até 3%, ou parcelado em até 3 vezes, sem desconto. Veja:

Final da Placa 1ª Parcela ou Cota única 2ª Parcela 3ª Parcela 0 21/1 22/2 24/3 1 22/1 23/2 25/3 2 25/1 24/2 26/3 3 26/1 25/2 29/3 4 27/3 26/2 30/3 5 28/1 1/3 5/4 6 29/1 2/3 6/4 7 1/1 3/3 7/4 8 2/2 4/3 8/4 9 3/2 5/3 9/4

Minas Gerais

Em Minas Gerais, o valor mínimo para parcelamento do IPVA 2021 é de R$ 150. Quem decidir pagar cota única terá desconto de 3%.

O estado recolhe no IPVA 2021 4% do valor venal para automóveis, 3% para motos, 2%para motocicletas e similares e 1% para locadoras. Veja as datas:

Final da placa 1ª Parcela ou Cota única 2ª Parcela 3ª Parcela 1/2 18/1 18/2 18/3 3/4 19/1 19/2 19/3 5/6 20/1 22/2 22/3 7/8 21/1 23/2 23/3 9/0 22/1 24/2 24/3

Espírito Santo

Quem pagar em cota única até o vencimento terá desconto de 5%. O pagamento do IPVA 2021 também pode ser feito em até 4 vezes, mas sem abatimento.

O valor do imposto sobre utilitários e carros de passeio é de 2% do valor venal. Já para motos, micro-ônibus, ônibus e caminhões, a porcentagem é de 1%. Veja o calendário:

Final da placa Cota única ou 1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 1 8/4 10/5 10/6 12/7 2 9/4 11/5 11/6 13/7 3 13/4 13/5 14/6 14/7 4 14/4 14/5 15/6 15/7 5 15/4 17/5 17/6 19/7 6 16/4 18/5 18/6 20/7 7 19/4 19/5 21/6 21/7 8 20/4 20/5 22/6 22/7 9 22/4 24/5 24/6 26/7 0 23/4 25/5 25/6 27/7

Região Centro-Oeste – IPVA 2021

Distrito Federal

No DF, o pagamento pode ser feito em até 3 vezes, desde que o valor de cada parcela não seja menor que R$ 50. Caso o valor do IPVA 2021 for menor que R$ 100, a dívida terá que ser quitada de uma vez.

O valor do IPVA será de 3% do valor venal para automóveis e 2% para motocicletas, motonetas, ciclomotores e quadriciclos. Veja:

Final da Placa 1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 1 e 2 22/2 22/3 22/4 3 e 4 23/2 23/3 23/4 5 e 6 24/2 24/3 28/4 7 e 8 25/2 25/3 29/4 9 e 0 26/2 26/3 30/4

Mato Grosso

O pagamento do IPVA 2021 pode ser feito por cota única, com descontos que variam de 3% a 5%, ou, ainda dividido em até 6 vezes, desde que a última parcela acabe em 2021. Os valores da alíquota variam de 1% a 4% sobre o valor venal. Veja:

Final da Placa Pagamento em cota única com desconto de 5% Pagamento em cota única com desconto de 3% Pagamento em cota única sem desconto Data limite para pagamento da 1ª Parcela Pagamento integral com acréscimos (correção monetária, juros e multas) 1, 2 e 3 10/3 22/3 31/3 31/3 31/3 4, 5 e 6 12/4 20/4 30/4 30/4 30/4 7, 8 e 9 10/5 20/5 31/5 31/5 31/5 0 10/6 21/6 30/6 30/6 30/6

Mato Grosso do Sul

No Mato Grosso, o pagamento pode ser feito no valor integral sem distinção de placa, com desconto de até 15% até dia 29/01. Também há a opção de parcelar em dividir em 5 vezes, desde que o valor não seja menor que R$ 30 para motos e R$ 55 para outros veículos.

Sob o valor venal, carros de passeio usados pagam 3,5%, carros de passeio de até oito passageiros usados pagam 4,5%. Já para caminhões, ônibus e micro-ônibus, a porcentagem fica em 2%. Carros novos terão desconto de 50% na base do cálculo no IPVA 2021. veja as datas das parcelas:

29/1 – 1ª Parcela

26/2 – 2ª Parcela

31/3 – 3ª Parcela

30/4 – 4ª Parcela

31/5 – 5ª Parcela

Goiás

Até o momento, não há informações sobre os valores e as datas do IPVA 2021 em Goiás.

Região Nordeste – IPVA 2021

Bahia

Os motoristas que quitarem até dia 10 de fevereiro, terão desconto de 10%. Pagamento de cota única para carros de passeio o desconto será de 5%, 4,7% para ônibus e micro-ônibus e 1,7% para motos. Também é possível parcelar o IPVA 2021 em até 3 vezes. Veja as datas:

Final da placa Cota única com desconto de 5% ou 1ª parcela 2ª parcela Cota única sem desconto ou 3ª parcela 1 30/3 29/4 28/5 2 31/3 30/4 31/5 3 29/4 27/5 29/6 4 30/4 28/5 30/6 5 27/5 29/6 29/7 6 28/5 30/6 30/7 7 29/6 29/7 30/8 8 30/6 30/7 31/8 9 29/7 30/8 29/9 0 30/7 31/8 30/9

Sergipe

Em Sergipe, quem pagar o valor total do IPVA 2021 até dia 26 de fevereiro terá desconto de 10%. Também é possível parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito.

Final da placa Cota única com desconto do IPVA Cota única sem desconto do IPVA Fiscalização 1 26/2 31/3 Maio/2021 2 26/2 31/3 Maio/2021 3 26/2 30/4 Junho/2021 4 26/2 31/5 Julho/2021 5 26/2 30/6 Agosto/2021 6 26/2 30/7 Setembro/2021 7 26/2 31/8 Outubro/2021 8 26/2 30/9 Novembro/2021 9 26/2 29/10 Dezembro/2021 0 26/2 30/11 Janeiro/2022

Pernambuco

Os motoristas têm a opção de pagar à vista, com desconto de 7%, até a data de vencimento. Ou parcelado em até 3 vezes. A alíquota para motos varia de 1% a 3%, dependendo da cilindrada. Para automóveis, de 3% a 4%, conforme a potência. Os carnês começaram a ser enviados em janeiro.

Em Pernambuco, o IPVA está em queda pela terceira vez consecutiva. Carros de passeio tiveram diminuição de 5,27% do imposto. Já os micro-ônibus e ônibus ficaram 2,48% mais baratos.

Final de Placa 1ª Parcela ou

Cota única com desconto 2ª Parcela 3ª Cota 1 e 2 9/2 9/3 6/4 3 e 4 12/2 12/3 9/4 5 e 6 19/2 17/3 14/4 7 e 8 23/2 24/3 20/4 9 e 0 26/2 31/3 28/4

Paraíba

No estado da Paraíba, os motoristas que pagaram a cota única terão descontos de 10%. Mas também é possível parcelar em até 3 vezes. O valor do IPVA 2021 fica 2,5% para automóveis, motocicletas, micro-ônibus e caminhonetas

Final da Placa 1ª parcela ou cota única com desconto 2ª parcela 3ª parcela ou cota única

sem desconto 1 29/1 26/2 31/3 2 26/2 31/3 30/4 3 31/3 30/4 31/5 4 30/4 31/5 30/6 5 29/5 30/6 30/7 6 30/6 30/7 31/8 7 30/7 31/8 30/9 8 30/8 30/9 29/10 9 30/9 29/10 30/11 0 29/10 30/11 29/12

Maranhão

Quem optar por pagar o valor à vista até a data de vencimento terá desconto de 10%. No entanto, também é possível pagar dividido em três vezes. O valor poderá ser consultado a partir do dia 4 de janeiro.

A alíquota para automóveis e camionetas é de 2,5%, 2% para motocicletas e similares e 1% para ônibus, micro-ônibus e caminhões.

Final da Placa 1ª Parcela ou

Cota única com desconto 2ª Parcela 3ª Parcela Início da fiscalização 1 e 2 5/3 5/4 5/5 5/6 3 e 4 12/3 12/4 12/5 12/6 5 e 6 19/3 19/4 19/5 19/6 7 e 8 26/3 26/4 26/5 26/6 9 e 0 30/3 30/4 31/5 30/6

Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí

Nestes estados, ainda não foram divulgados os valores nem o calendário do IPVA 2021.

Região Norte – IPVA 2021

Acre

No Acre, o pagamento pode ser feito em cota única, com desconto de 10%, ou, ainda, parcelado em três vezes sem desconto. Para veículos de passeio, o preço do imposto sobre o valor venal é de 2% para veículos de passeio, camionetas e utilitários.

Final da Placa 1ª Parcela ou

Cota única com desconto 2ª Parcela 3ª Parcela 1 e 2 29/1 26/2 31/3 3 e 4 26/2 31/3 30/4 5 31/3 30/4 31/5 6 30/4 31/5 30/6 7 31/5 370/6 30/ 8 30/6 30/7 31/8 9 30/7 31/8 30/9 0 31/8 30/9 29/10

Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins

Nestes estados, ainda não foram divulgados os valores nem o calendário do IPVA 2021.

Isenção de IPVA: quem tem direito em cada estado?

Alguns veículos estão isentos de pagar IPVA devido o seu ano de fabricação. O tempo, porém, vai depender de estado para estado. Veja:

Carros a partir de 10 anos – Roraima e Rio Grande do Norte

– Roraima e Rio Grande do Norte Carros a partir de 15 anos – Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Goiás, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe e Tocantins

– Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Goiás, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe e Tocantins Carros a partir de 18 anos – Mato Grosso

– Mato Grosso Carros a partir de 20 anos – Alagoas, Acre, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul