Veja como conseguir a gratuidade do transporte público em São Paulo

Alguns cidadãos podem adquirir a gratuidade do transporte público em São Paulo. Dentre eles estão os idosos, pessoas com deficiência, estudantes e gestantes. Para adquirir os bilhetes dessas categorias é necessário cumprir alguns requisitos. Entenda a seguir.

Quem tem direito à gratuidade no transporte público SP?

Pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva ou múltipla, que gere incapacidade total ou parcial têm gratuidade no transporte público de São Paulo. Bem como, estudantes da rede pública ou da rede privada com programas como Prouni, Fies ou cotas sociais.

Além de gestantes inscritas no Programa de Proteção da Saúde da Gestante e do Recém-Nascido. E também policiais e integrantes das forças armadas, desde que estejam de farda. Crianças menores de seis anos acompanhadas por responsáveis também não pagam, mas não podem ocupar um assento.

Idosos a partir de 60 anos de idade andam gratuitamente nos transportes públicos de São Paulo. Decreto publicado pelo governador João Doria (PSDB) no final de 2020, suspendia a gratuidade para idosos com idade entre 60 a 64 anos de idade a partir de 1º de fevereiro de 2021. No entanto, juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública reestabeleceu a gratuidade e governo diz que vai recorrer da decisão.

Como conseguir?

Então, veja os modos de conseguir a gratuidade do transporte público em São Paulo:

Para idosos – Gratuidade do transporte público em São Paulo

Para solicitar o Bilhete Único Especial da Pessoa Idosa é necessário usar o atendimento digital da SPTrans. É necessário apresentar cópia de documento pessoal com foto com data de emissão de até dez anos, CPF e comprovante de residência recente, além de informar número de telefone para contato.

Para estudantes

Estudantes que se encaixam nos critérios podem obter o Bilhete Único de Estudante com Gratuidade. Para isso é preciso que a escola esteja localizada a uma distância igual ou maior que 1 km de sua residência.

Para solicitar é preciso se cadastrar no site da SPTrans, informar a unidade de ensino e aguardar o envio dos dados de matrícula à SPTrans. Ao concluir o processo, o bilhete será enviado à escola em até até 20 dias.

Para pessoas com deficiência

Para obter o Bilhete Único Especial da Pessoa com Deficiência, o cidadão deve se cadastrar no site da SPTrans, imprimir o Relatório Médico e providenciar seu preenchimento e assinatura pelo médico. Além de ir até um dos Postos de Atendimento – Passageiros Especiais.

Para gestantes

O Bilhete Único Mãe Paulistana é concedido a gestantes cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde – UBS e beneficiadas pelo Programa de Proteção da Saúde da Gestante e do Recém-Nascido. Seu prazo de validade é de dois anos.

