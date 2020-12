Veja o que abre e o que fecha na fase vermelha em São Paulo

A partir de hoje (25), o estado de São Paulo retorna à fase vermelha e continuará nesta fase durante os dias 26, 27 de dezembro, 1, 2 e 3 de janeiro. A decisão anunciada pelo governo no dia 22 permite que durante esse período apenas os serviços essenciais funcionem. Bares e restaurantes ficam fechados, por exemplo. A medida restritiva foi instaurada para frear a contaminação por COVID-19 nos momentos de festa de fim de ano. Confira os serviços que vão funcionar em São Paulo durante a fase vermelha.

O que abre na fase vermelha em São Paulo

Hospitais

Clínicas de saúde

Farmácias;

Mercados;

Padarias;

Açougues;

Postos de combustíveis;

Lavanderias;

Meios de transporte coletivo, como ônibus, trens e metrô;

Transportadoras, oficinas de veículos

Atividades religiosas, com distanciamento social

Hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria.

Bancos

Pet shops

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O que não abre na fase vermelha em São Paulo

Shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres

Comércio

Serviços em geral

Bares, restaurantes e similares

Salões de beleza e barbearias

Academias e centros de ginástica

Eventos, convenções e atividades culturais, como cinemas e teatros

Concessionárias

Litoral de SP

As cidades do litoral de São Paulo decidiram que vão se manter na fase amarela. A decisão vai contra o decreto do governo do estado, que informou que todos os municípios deveriam regressar à fase vermelha nos dias 25,26 e 27 de dezembro e 1,2 e 3 de janeiro. O prefeito de Santos afirmou que não podem fechar os comércios, pois afetaria muito a economia dos municípios. Contudo, as praias da Baixada serão fechadas dia 31 de dezembro e 1 de janeiro, data em que mais pessoas vão à orla. Ônibus e vans turísticos também estão proibidos de entrar nas cidades.

Além disso, a tradicional queima de fogos na virada de ano da avenida Paulista foi cancelada. Os shows e atrações também foram cancelados.

Aumento de casos

O estado de São Paulo vem registrando uma alta de casos de COVID-19 no final do ano. Nas últimas quatro semanas, houve um salto de 54% do número de casos e de 34% nos óbitos. O isolamento social vem caindo também.