VÍDEO: aglomeração no Aeroporto de Guarulhos choca web

Um vídeo que registra tumulto e aglomeração no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ganhou a web nesta terça-feira, 22, e causou espanto aos internautas. Nas imagens, gravadas no último domingo, dia 20, é possível ver diversas pessoas aglomeradas no saguão, sem que haja, sequer, espaço para manter o distanciamento social.

A situação, em um contexto considerado normal, poderia não causar indignação. No entanto, no momento em que o mundo enfrenta uma pandemia causada pelo novo coronavírus, que já provocou mais de 187 mil mortes no país e 1,7 milhão no mundo, o fato se torna chocante.

Aglomeração no Aeroporto de Guarulhos

Em nota, a administração informou que o tumulto e aglomeração no Aeroporto de Guarulhos aconteceu no saguão da companhia Gol e que está adotando todas as medidas necessárias para evitar a transmissão da doença.

“A GRU Airport continua seguindo todas as recomendações emitidas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e cooperando com órgãos federais e companhias aéreas no enfrentamento à pandemia da covid-19, bem como na prevenção da transmissão de quaisquer doenças infecto contagiosas entre funcionários e passageiros”, informou.

Já a Gol confirmou que as imagens de aglomeração no Aeroporto de Guarulhos foram registradas na sua área de embarque e desembarque, mas justificou que o transtorno foi causado por uma queda de energia. O incidente afetou o funcionamento dos terminais 2 e 3 deixando as Companhias aéreas sem sistema. A situação foi normalizada no próprio domingo, quando o atendimento aos Clientes deixou de ser feito de forma manual com o retorno dos sistemas da GOL”, disse.

Diversos passageiros aguardam em filas extensas praticamente colados. As imagens da aglomeração no Aeroporto de Guarulhos logo ganharam repercussão nas redes sociais e usuários se mostraram indignados. Veja:

aeroporto de guarulhos aglomeração zero pic.twitter.com/VHOBif2clu — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) December 22, 2020

Pelo aeroporto de Guarulhos acabou a pandemia certeza!!!! Meu Deus que caos! Inacreditável — Adri (@adriannelarissa) December 22, 2020

o natal 2020 o natal da morte viu… chocado com a quantidade de gente no aeroporto de guarulhos — kylie entre na minha casa e (@bessoninho) December 22, 2020

Quais os cuidados devem ser adotados na pandemoa?

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), os aeroportos devem tomar alguns cuidados para evitar a proliferação do vírus. Entre eles, estão:

Monitoramento frequente da disponibilidade de álcool em gel, sabonete líquido e papel toalha em todos os seus aeroportos, além de reforçar a limpeza e desinfecção de toda a área de movimentação de passageiros, pontes de embarque, ônibus de embarque e desembarque e demais espaços de uso comum;

Manter o distanciamento entre as pessoas no aeroporto – com sinalização por meio de adesivos de mesa, piso e assentos, especialmente em locais como check-in, canais de inspeção, portões e pontes de embarque, esteiras de bagagem, áreas de alimentação, entre outros locais com fluxo de passageiros;

Orientação de evitar aglomerações em lojas, restaurantes e lanchonetes;

Organização, junto com as empresas aéreas, de espaçamento entre os passageiros nos embarque e desembarques de passageiros, seja em fingers ou procedimento remoto (ônibus ou a pé).