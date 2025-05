Virada cultural 2025 terá shows de João Gomes e Michel Teló

A Virada Cultural de São Paulo em 2025 será realizada nos dias 24 e 25 de maio, e terá shows de Michel Teló, Mumuzinho, João Gomes, MC Hariel, Vanessa da Mata, Maneva, Wanessa Camargo e Ton Carfi, entre outras apresentações.

Shows da Virada Cultural 2025 em São Paulo

As atrações musicais já confirmadas devem agradar os mais variados gostos, que vão desde forró a rap. Os artistas divulgados até agora são: João Gomes, Michel Teló, Mumuzinho, Mc Hariel, Vanessa da Matta, Maneva, Wanessa e Ton Carfi.

O festival contará com uma programação variada, incluindo shows, peças teatrais, exposições e atividades culturais distribuídas por diversos pontos da cidade. Todas as atrações serão gratuitas, promovendo o acesso à cultura para diferentes públicos.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, ao todo serão 16 palcos nos bairros e 5 na região central, reunindo variedade de linguagens artísticas, como música, teatro, dança e circo

Inspirada no festival francês Nuit Blanche, a Virada Cultural busca revitalizar o centro de São Paulo, incentivando a ocupação dos espaços públicos e promovendo o convívio social por meio da arte e da cultura.

A Virada 2025 também contará com a participação de 20 unidades do Sesc, incluindo as unidades da Avenida Paulista, 24 de Maio, Pompeia, Santo Amaro, Santana, Itaquera e Campo Limpo. A diversidade de adesões inclui ainda instituições renomadas como MASP, Japan House, Itaú Cultural, Instituto Moreira Salles, Casa das Rosas, Centro Cultural FIESP, além de espaços independentes, como Reserva Cultural, Grupo Tokyo, Galeria Metrópole e Cineclube Cortina.

O que é a Virada Cultural?

A Virada Cultural de São Paulo teve sua primeira edição em 2005, e, desde então, atrai anualmente pessoas de todos os cantos da capital paulista e do território brasileiro. O evento foi criado com o objetivo de refletir o espírito tipicamente paulistano de uma cidade que “nunca para”. Promovida pela Prefeitura de SP, ela é inspirada na “Nuit Blanche” francesa e sempre busca trazer uma programação diversa, com atrações que contemplem todas as faixas etárias, classes sociais e os mais diferentes gostos.

Para a Virada de 2025, vão ser mais de 300 apresentações artísticas, abrangendo modalidades como a música, artes cênicas, dança e manifestações populares. Ao todo, o evento vai se espalhar por 96 endereços oficiais da Prefeitura, contando com cinco palcos diferentes no Vale do Anhangabaú; e 40 equipamentos culturais municipais participantes: 8 teatros; 12 casas de cultura, 10 delas com ações internas e duas com palco externo; 11 centros culturais; e 11 bibliotecas.

