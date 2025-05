Virada Cultural na Parada Inglesa: horários dos show da Vanessa da Mata e Ira!

Vanessa da Mata, Mart’nália e a banda Ira! são as principais atrações da programação Virada Cultural 2025 na Parada Inglesa, Zona Norte, que acontece neste final de semana, 24 e 25 de maio. As apresentações são gratuitas.

Quem vai cantar na Virada na Parada Inglesa?

Sobem ao Palco Parada Inglesa no sábado Serial Funkers, às 17h, depois Clube do Balanço se apresenta às 19h e Mart’nália encerra a programação com show às 21h. No domingo, a Banda Pequeno Cidadão se apresenta às 10h30, seguida de James Boogaloo Bolden às 12h30. O rock clássico do Ira! é presença confirmada às 14h30, enquanto Vanessa da Mata anima o Virada a partir das 17h.

Programação de sábado, dia 24

17h Clube do Balanço

19h Serial Funkers

21h Mart’nália

Programação de domingo, dia 25

10h30 Pequeno Cidadão (Infantil)

12h30 James Boogalloo Bolden

14h30 Ira!

17h Vanessa da Mata

Shows da Virada Cultura de 2025

A Zona Norte vai receber Marcos & Belutti, Luíza Sonza, BK’, Mart’nália, Vanessa da Mata, Moacyr Franco, D’Black e Facção Central.

Os destaques da Zona Leste são: Alceu Valença, Jonas Esticado, Léo Santana, Yago Oproprio, Exalta, Djonga, Marcelo Jeneci, Péricles, Ton Carfi, Cassiane, Negra Li, MC Cabelinho e Luedji Luna.

Na Zona Oeste, os shows são de Yellowman, Jota.Pê, Banda Uó com Gaby Amarantos, Duda Beat, Queen Live Kids, Névula, Fresno, Dead Fish e Sepultura.

Na Zona Sul, o público vai assistir Luísa Sonza, Falamansa, Turma do Pagode, João Gomes, Veigh, Pixote, Xamã, Kayblack, MC Caverinha, Marcelo Falcão, Barões da Pisadinha e MC Don Juan.

O Centro da cidade de São Paulo recebe Duquesa, Liniker, João Gomes, Aparelhagem Crocodilo, percurso de festas independentes, Jaloo, palco de jazz e Rincon Sapiência.