13º salário aposentados: calendário antecipado já está disponível

Confira quais são as datas do 13 salário aposentados calendário 2022 - Foto: Reprodução/Agência Brasil

O governo anunciou nesta quinta-feira, 17, a antecipação do abono para os segurados do INSS como uma das medidas voltadas ao incentivo econômico

Os segurados do INSS já podem acompanhar o calendário do 13 salário aposentados, cujo pagamento foi antecipado pelo terceiro ano consecutivo. A liberação desse abono acontecerá em duas etapas nos meses de abril e junho, por isso, veja a seguir quando será depositado 13 salário aposentados no calendário 2022.

Datas do calendário do 13º salário dos aposentados

Os cidadãos que ganham um salário mínimo receberão a primeira parcela entre os meses de abril e maio. Normalmente, o pagamento do 13 salário aposentados é feito entre os meses de agosto e novembro, mas a antecipação do abono decidida pelo governo leva em conta a pandemia que ainda é motivo das dificuldades enfrentadas pelos segurados.

Diante disso, esse grupo também terá o segundo pagamento 13 salário aposentados adiantado para os meses de maio e junho. Como esse abono será depositado junto com o benefício mensal dos segurados, é necessário conferir as datas do calendário 13 salário aposentados que serão depositadas de acordo com o número final do benefício (sem considerar o último dígito).

13º salário aposentados para quem ganha até um salário mínimo

Benefício final 1: pagamento dia 25 de abril;

Benefício final 2: pagamento dia 26 de abril;

Benefício final 3: pagamento dia 27 de abril;

Benefício final 4: pagamento dia 28 de abril;

Benefício final 5: pagamento dia 29 de abril;

Benefício final 6: pagamento dia 2 de maio;

Benefício final 7: pagamento dia 3 de maio;

Benefício final 8: pagamento dia 4 de maio;

Benefício final 9: pagamento dia 5 de maio;

Benefício final 0: pagamento dia 6 de maio.

A segunda parcela 13 salário aposentados, segundo o calendário para quem ganha até um salário mínimo, será liberada entre 25 de maio e 7 de junho.

Benefício final 1: pagamento será dia 25 de maio;

Benefício final 2: pagamento será dia 26 de maio;

Benefício final 3: pagamento será dia 27 de maio;

Benefício final 4: pagamento será dia 30 de maio;

Benefício final 5: pagamento será dia 31 de maio;

Benefício final 6: pagamento será dia 01 de junho;

Benefício final 7: pagamento será dia 02 de junho;

Benefício final 8: pagamento será dia 03 de junho;

Benefício final 9: pagamento será dia 06 de junho;

Benefício final 0: pagamento será dia 07 de junho.

Calendário 13º dos aposentados para quem ganha mais de R$ 1.212

Para o grupo de segurados que recebem mais que o piso salarial vigente, cujo valor é de R$1.212, o primeiro pagamento conforme o calendário do 13 salário aposentados acontecerá em maio. A segunda parcela será liberada apenas em junho, conforme mostra o seguinte calendário 13 salário aposentados do INSS:

1ª parcela para quem recebe mais de R$ R$ 1.212,00

Benefício final 1 e 6: pagamento será no dia 2 de maio;

Benefício final 2 e 7: pagamento será no dia 3 de maio;

Benefício final 3 e 8: pagamento será no dia 4 de maio;

Benefício final 4 e 9: pagamento será no dia 5 de maio;

Benefício final 5 e 0: pagamento será no dia 6 de maio.

2ª parcela 13 salário aposentados – calendário para quem recebe mais de um salário

Benefício final 1 e 6: 1º de junho;

Benefício final 2 e 7: 2 de junho;

Benefício final 3 e 8: 3 de junho;

Benefício final 4 e 9: 6 de junho;

Benefício final 5 e 0: 7 de junho.

Como saber se vou receber o décimo terceiro do INSS?

Tem direito de receber o 13 salário do INSS os segurados que recebem benefícios como aposentadoria; pensão por morte; auxílio-doença; auxílio-acidente e auxílio-reclusão. Esse pagamento também é liberado mesmo se o benefício for finalizado durante 2022, sendo assim, o cálculo é feito de forma proporcional aos meses em que foram recebidos pagamentos do INSS.

É importante ressaltar que os beneficiários de programas assistenciais como o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), não possuem direito ao 13º salário aposentados, visto que não realizam contribuições mensais à Previdência Social. Para fazer a consulta desse pagamento, é possível entrar em contato com o INSS por telefone ou pela internet, conforme os seguintes canais de comunicação:

Central de atendimento por telefone: 135, o atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Pelo site Meu INSS: é necessário fazer o cadastro de senha e login para acessar a opção “Extrato de Pagamento”;

Pelo aplicativo Meu INSS: a plataforma está disponível para Android e iOS e, assim como no site, disponibiliza informações do benefício e do 13 salário aposentados.

RELACIONADO

14° salário do INSS foi aprovado? Últimas notícias do projeto