13º salário do INSS antecipado: datas para quem recebe até um salário

O 13 salário do INSS começa a ser pago neste mês e vai beneficiar pelo menos 30,5 milhões de aposentados e pensionistas da Previdência Social. Como o abono será liberado primeiro para quem recebe benefício cujo valor é de até um salário-mínimo mensal, veja a seguir todas as datas do primeiro calendário.

Quando será pago o 13 salário do INSS antecipado

A primeira parcela do 13 salário do INSS será liberada a partir de 25 de abril para quem recebe R$ 1.212. que se trata do salário-mínimo em vigor. O segundo pagamento ficará para o mês de maio, assim, os depósitos terão início no dia 25 do referido mês para esse público.

O dinheiro poderá ser sacado na mesma data de depósito do benefício de cada segurado, então, para saber quando resgatar as quantias basta acompanhar as datas que estão organizadas conforme o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador. Neste sentido, veja a seguir como ficou o calendário do 13 salário do INSS 2022:

1ª parcela do 13 salário do INSS para quem recebe R$ 1.212 mensal:

Final do benefício 1 – 25 de abril;

Final do benefício 2 – 26 de abril;

Final do benefício 3 – 27 de abril;

Final do benefício 4 – 28 de abril;

Final do benefício 5 – 29 de abril;

Final do benefício 6 – 2 de maio;

Final do benefício 7 – 3 de maio;

Final do benefício 8 – 4 de maio;

Final do benefício 9 – 5 de maio;

Final do benefício 0 – 6 de maio;

2ª parcela do 13 salário do INSS para quem recebe salário-mínimo:

Final do benefício 1 – 25 de maio;

Final do benefício 2 – 26 de maio;

Final do benefício 3 – 27 de maio;

Final do benefício 4 – 30 de maio;

Final do benefício 5 – 31 de maio;

Final do benefício 6 – 1º de junho;

Final do benefício 7 – 2 de junho;

Final do benefício 8 – 3 de junho;

Final do benefício 9 – 6 de junho;

Final do benefício 0 – 7 de junho;

Como consultar o décimo terceiro do INSS 2022

A consulta pode ser feita pela internet ou telefone por aqueles que querem confirmar se o dinheiro será liberado em abril, além de saber qual será o valor do 13 salário em 2022. Para isso, basta escolher alguma das seguintes opções de atendimento:

Pelo site Meu INSS: faça o cadastro de senha e login com os dados pessoais do segurado para acessar a plataforma. Depois, procure pela opção “Extrato de Pagamento” e veja as informações do benefício e do 13 salário do INSS;

Pelo aplicativo Meu INSS: a plataforma está disponível para Android e iOS. Assim como no site, é preciso se cadastrar para ter acesso às informações do 13. Assim, clique na opção “Extrato de Pagamento” para conferir dados da primeira parcela do abono;

Central de atendimento por telefone: quem preferir entrar em contato com o INSS pelo telefone para saber sobre o 13 salário do INSS, deve ligar para o número 135. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Têm direito ao 13 salário do INSS em 2022 os cidadãos que nos últimos 12 meses recebem benefícios previdenciários, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. É importante lembrar que os beneficiários de programas assistenciais como o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), não possuem direito ao 13º salário aposentados.

