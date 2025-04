30 supermercados que mais futuram no Brasil

Uma pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), divulgada em 2025, mostrou quais são os supermercados que mais faturam no Brasil. O Carrefour manteve a liderança no setor supermercadista brasileiro com um faturamento de R$ 115,4 bilhões no ano passado. Veja a lista.

Quais os supermercados mais lucrativos do Brasil?

O pódio tem Carrefour, rede francesa, como o supermercado que mais faturou no Brasil em 2024. Depois vem o Assaí Atacadista ocupa o segundo lugar, com receita de R$ 72,7 bilhões. O Grupo Mateus, com sede no Maranhão, ficou em terceiro, alcançando R$ 30,2 bilhões em faturamento.​

RANKING DOS 30 SUPERMERCADOS QUE MAIS FATURARAM

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. – SP – R$ 115.458.000.000 ASSAÍ ATACADISTA – SP – R$ 72.785.000.000 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. – MA – R$ 30.245.569.000 Grupo Pão de Açúcar – SP – R$ 20.617.000.000 SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. – MG – R$ 17.388.297.482 IRMÃOS MUFFATO & CIA. LTDA. – PR – R$ 15.658.436.442 GRUPO PEREIRA – SP – R$ 13.196.102.780 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. – SP – R$ 11.180.952.960 MART MINAS ATACADO E VAREJO & DOM ATACADISTA – MG – R$ 9.436.803.936 KOCH HIPERMERCADO S.A. – SC – R$ 7.996.860.000 DMA DISTRIBUIDORA S.A. – MG – R$ 7.994.196.464 COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA – RS – R$ 7.660.000.000 TENDA ATACADO S.A. – SP – R$ 6.971.526.404 GRUPO JC / COSTA ATACADÃO – DF – R$ 6.807.741.023 SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA. – SP – R$ 6.092.335.054 SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A. – SP – R$ 5.159.283.793 ATACADÃO DIA A DIA S.A. – DF – R$ 5.102.663.114 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA. – SP – R$ 4.870.715.105 PLURIX – SP – R$ 4.708.542.000 LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. – PA – R$ 4.644.379.929 NOVO ATACAREJO COM. DE ALIMENTOS – PE – R$ 4.634.465.490 ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA. – MG – R$ 4.487.372.006 COMERCIAL ZAFFARI LTDA. – RS – R$ 4.401.683.514 ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A. – BA – R$ 4.309.729.161 GRUPO AMIGÃO – PR – R$ 4.207.067.841 GRUPO SUPERNOSSO – MG – R$ 4.142.533.345 SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. – MG – R$ 4.013.175.854 ROLDÃO AUTO SERVIÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – SP – R$ 3.897.252.150 GIASSI E CIA. LTDA. – SC – R$ 3.757.829.855 A. ANGELONI E CIA LTDA. – SC – R$ 3.517.175.756

O setor supermercadista brasileiro movimentou R$ 1 trilhão em 2023, representando 9,2% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Tudo sobre economia no DCI.